OL Mercato : Une sensation de Ligue 1 pour remplacer Bosz

Publié par Thomas le 07 octobre 2022 à 19:23

De plus en plus proche d'un départ à l'OL, Peter Bosz pourrait être remplacé sous peu par une révélation de notre championnat.

OL Mercato : Peter Bosz pourrait voir son sort scellé ce soir

Les heures sont désormais comptées pour Peter Bosz, plus que jamais enclin à un départ de l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur des Gones reçoit ce soir le Toulouse FC pour une rencontre qui pourrait être sa dernière au Groupama Stadium. Après un début de saison plutôt encourageant sur le plan comptable, le technicien néerlandais a enchaîné une série noire de 4 défaites. Face à cette débâcle, le board lyonnais a alors imposé un ultimatum à son coach, qui serait licencié en cas de défaite ce soir contre le TFC.

Mais un nouveau revers d’ici la trêve pourrait également condamner l’ancien coach de l’Ajax qui a vu sa direction lui demander 17 points lors des 6 prochains matches (18 points possibles). De fait, l’ OL travaillerait déjà sur la succession de Peter Bosz et un nom pourrait rapidement devenir l’option numéro 1. D’après les informations d’Alexis Bernard, Régis Le Bris serait sur les tablettes de plusieurs clubs de Ligue 1. Le nouveau coach du FC Lorient, qui fait des merveilles depuis la reprise, pourrait prochainement être contacté par l’Olympique Lyonnais qui aimerait débusquer un habitué du championnat pour l’après Peter Bosz.

L’OGC Nice suivrait avec attention Régis Le Bris

Invité surprise cette saison du trio de tête, aux côtés du PSG et l’ OM, le FC Lorient doit beaucoup à son nouveau technicien, qui faisait début août ses premiers matches pro en tant qu’entraîneur. 7 victoires, 1 nul et 1 défaite plus tard, Régis Le Bris fait figure de révélation en France et commence à attirer plusieurs courtisans.

Parmi eux, l’OGC Nice, qui pense déjà à un futur sans Lucien Favre. Auteur d’un début d’exercice délicat, le Gym étudie la venue d’un entraîneur français depuis l’arrivée de Florent Ghisolfi (directeur sportif) du RC Lens. D’après la source, Fabrice Boquet et Ghisolfi lorgneraient sur le coach des Merlus mais aussi Franck Haise. En attendant, Régis Le Bris se déplacera chez le voisin brestois (18e) ce dimanche pour tenter d’accrocher un 6e succès de rang en Ligue 1.