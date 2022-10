Montpellier HSC : Révélation sur le départ de Wahi de Caen

Publié par ALEXIS le 08 octobre 2022 à 02:15

Un ancien directeur du centre de formation du SM Caen et du Montpellier HSC a fait des révélations sur le départ à polémique d’Elye Wahi de Normandie.

Montpellier HSC : De Taddeo a quitté Caen en défendant Elye Wahi

Pensionnaire du centre de formation du SM Caen (2016 à 2018), Elye Wahi a été renvoyé du club normand sur un scandale. Il a déposé ses valises au Montpellier HSC, club au sein duquel il est aujourd’hui un joueur important. Pour So Foot, l’ex-directeur du centre de formation de Caen, puis du MHSC, Francis De Taddeo, est revenu sur les coulisses du renvoi du jeune joueur de l’académie du SMC. Il avoue avoir défendu et protégé Elye Wahi, jusqu’à quitter le club avec son poulain.

« Il y a toujours eu un tas de polémiques autour de lui, rien que son arrivée dans le milieu a été sujette à débats. Ma cellule de recrutement à Caen n’en voulait pas, ils ne lui trouvaient que des défauts et pensaient qu’il était déjà fini en tant que joueur, alors que je trouvais qu’il avait une biomécanique incroyable et un profil très intéressant dans l’ensemble. Ils étaient affirmatifs sur un gamin de 13 ans […] Ça a été une fin de collaboration, j’ai préféré me séparer d’eux et signer Elye Wahi. »

Elye Wahi a été viré du centre de formation du SM Caen en 2018, à la suite d’actes d’indiscipline (menaces d’agressions physiques ou encore harcèlement sexuel). D'après le témoignage de Francis De Taddeo, « il n’y a pas eu de coups (à un surveillant, ndlr), c’était de la mise sous pression et du harcèlement », comme il l’a expliqué sur le média.

« Je ne veux pas minorer ce qu’Elye Wahi a fait et je sais qu’il regrette aujourd’hui. Ce n’est pas un pervers, ce n’est pas un vicieux. […] À l’époque, on avait travaillé avec lui et la famille pour qu’il puisse progresser et évoluer, mais il a été contraint de quitter le centre. Il a été obligé de faire sa carrière ailleurs. »

Le jeune attaquant a explosé au MHSC !

Le joueur de 19 ans est désormais mature. Et les accusations graves, dont il a fait l'objet sont aujourd’hui de mauvais souvenirs. Depuis la saison dernière, Elye Wahi brille avec le Montpellier HSC. Il avait inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1. Lors de l’exercice présent, il compte déjà 5 buts et 1 passe décisive en 9 matchs disputés en championnat. Le N°21 du Montpellier HSC est international Espoir Français depuis septembre 2022.