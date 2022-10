FC Nantes : Kombouaré critiqué pour ses choix à Fribourg

La défaite du FC Nantes contre le SC Fribourg (2-0) a laissé un arrière-gout amer à un ancien Canari. Il pointe du doigt Kombouaré pour ses choix !

Le FC Nantes a concédé une deuxième défaite en poule de la Ligue Europa, face au SC Fribourg en Allemagne. Après une première période plus ou moins maitrisée, le FCN a sombré en deuxième période en encaissant deux buts (48e et 72e). Antoine Kombouaré avait trouvé le bouc émissaire parfait de la défaite contre le club de Bundesliga.

« L’entame de la deuxième période avec ce but (de Daniel-Kofi Kyereh) nous fait très mal. C’est encore une erreur comme contre Monaco (4-1) dimanche. Pedro Chirivella glisse sur le ballon. Il aurait dû dégager. Ça nous fait très mal. Fribourg est solide, mais on avait fait une bonne première période. C’est encore une erreur qui nous cause de gros dégâts ».

Selon Sébastien Piocelle, ancien milieu de terrain du FC Nantes et maintenant consultant pour RMC Sport, le coaching Antoine Kombouaré n’a pas été à la hauteur des attentes.

« Je ne reproche pas à Antoine Kombouaré d’avoir joué à cinq derrière au début du match. Il avait décidé de se rassurer en mettant le même onze que contre Lens (0-0) avec une défense à cinq. Le souci, c’est que contre Fribourg, tu n’avais rien à proposer quand tu avais le ballon, et surtout quand tu n’avais pas le ballon, tu étais toujours en retard sur le Ghanéen Kyereh, qui se promenait entre les lignes […]. On a joué comme ça en première mi-temps et ça a bien fonctionné, sauf que le match, il change, car tu prends ce but très vite en début de seconde période. Il arrive très tôt et il t’assomme […]. Pour moi, il y a une différence entre faire du coaching et faire des changements. Le coaching, tu veux changer le sens du match. Tu veux amener quelque chose et faire chier l’adversaire. »