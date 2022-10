OM Mercato : Arsenal rétablit la vérité pour William Saliba

Publié par Timothée Jean le 10 octobre 2022 à 12:53

De retour en provenance de l’ OM, William Saliba réalise des débuts convaincants à Arsenal. Son entraîneur est revenu sur son prêt à Marseille.

OM Mercato : Les aveux de Mikel Arteta sur le cas Saliba

Il a vécu un premier passage difficile à Arsenal. Recruté à l’été 2019 contre un chèque de 30 millions d’euros en provenance de l’ASSE, William Saliba était considéré comme indésirable du côté des Gunners, au point d’être poussé vers la sortie. Il lui aura fallu trois ans avant de regagner la confiance de son entraîneur Mikel Arteta. En effet, le patron du banc des Gunners n’était pas convaincu des prestations du jeune défenseur central, débarqué pendant le mandat d’Uni Emery. Mais l'évidence a fini par lui arriver en plein visage la saison dernière.

William Saliba a enchaîné des performances remarquables lors de son prêt à l’Olympique de Marseille la saison dernière, raflant au passage le titre de meilleur espoir de Ligue 1. Trois ans après son départ de Londres, Mikel Arteta a ainsi découvert William Saliba plus aguerri et plus solide. Pour lui, il était alors hors de question de céder une seconde fois son jeune défenseur. Il a aussi rapidement décidé de le récupérer cet été.

« Un joueur de ce potentiel, qui a déjà cette reconnaissance à l'extérieur et comment cela allait affecter notre relation… Nous pensions et j'étais convaincu que cette période allait lui être beaucoup plus bénéfique que de rester ici. Et dès que j'ai vu des choses qui donnaient des signes de ce qu'il pouvait faire, nous n'avons eu aucun doute sur le fait qu'il était un joueur pour nous », a-t-il indiqué au micro de Sky Sports.

William Saliba n'est pas rancunier

En dépit de son premier passage difficile Arsenal, William Saliba n’en voulait pas pour autant à son entraîneur. Au contraire, il a toujours voulu faire son retour chez les Gunners pour s'y imposer. Alors lorsqu’il a été rappelé par son entraîneur, il a rapidement répondu favorablement.

« Il était vraiment humble et déterminé à dire : OK, je peux mettre ça de côté, je comprends, maintenant il est temps d'être performant ici. Et il a été exceptionnel », a ajouté Mikel Arteta.

D’ailleurs, le technicien espagnol n’a pas exclu une possible prolongation du contrat de William Saliba. L’ancien défenseur de l’OGC Nice réalise des débuts remarquables en Premier League, si bien que ses dirigeants s’activent en coulisse pour étendre son bail expirant en juin 2024. Cette prolongation représente une belle récompense pour le jeune joueur. L’affaire devrait être conclue dans les prochaines semaines.