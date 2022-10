PSG Mercato : Le clan Neymar fait une grosse annonce sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 10 octobre 2022 à 14:55

Arrivé en août 2017 en provenance du Barça contre un chèque historique de 222 millions d’euros, Neymar envisagerait de s’inscrire dans la durée avec le PSG.

PSG Mercato : Neymar prêt à terminer sa carrière au Paris SG ?

Auteur d’un début de saison étincelant avec notamment 11 buts et 9 passes décisives en 14 matches toutes compétitions confondues, Neymar est heureux au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, l’international brésilien n’exclut pas forcément de terminer sa carrière européenne sous les couleurs du club de la capitale. C’est une confidence par son compatriote Kaka, proche de la famille Neymar, dans une interview accordée à BeIN Sports.

« Aujourd'hui, il est heureux, il pense que c'est un projet à long terme. Ainsi, année après année, l'équipe se renforce, gagne en cohésion pour remporter quelque chose de vraiment important, comme la Ligue des champions. Mais il est heureux à Paris et au Paris Saint-Germain », a confié l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de la Seleçao.

Âgé de 30 ans et sous contrat jusqu’en juin 2025 avec une saison supplémentaire en option, l’ancien milieu offensif du Barça envisagerait de s’inscrire dans la durée avec le Champion de France en titre. Notamment y rester jusqu’à 36 ans avant de rejoindre le championnat américain et l’Inter Miami de son ami David Beckham. Poursuivant, Kaka a également évoqué les relations entre le partenaire de Lionel Messi et les supporters du PSG.

PSG : Neymar s’est réconcilié avec les Ultras

Suite à ses nombreuses blessures et ses incessants déboires extra-sportifs, Neymar a très souvent été sifflé par les supporters du Paris Saint-Germain ces dernières années. Mais Kaka, l’ancienne star de l’AC Milan et de São Paulo, révèle que tout cela fait désormais partie du passé puisque son ami personnel s’est depuis réconcilié avec les Ultras parisiens. Au micro de BeIN Sports, le compatriote de Marquinhos a notamment expliqué :

« Nous sommes des amis proches. J'ai beaucoup parlé avec Neymar et bien sûr, il a passé un mauvais moment au PSG l'année où il a voulu revenir à Barcelone, il a eu des problèmes avec les fans. Cependant, il a fini par rester et s'est engagé à aller jusqu'au bout. »