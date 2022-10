PSG-OM : Une énorme décision tombe pour le Classico !

Publié par Thomas le 10 octobre 2022 à 16:17

Alors que la Ligue 1 se prépare à son premier Classico entre le PSG et l'OM, le ministère de l'intérieur a pris une décision radicale en vue de ce choc.

PSG-OM : Vers une interdiction de déplacement des fans de Marseille

Le championnat de France retient son souffle. Dimanche soir, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevra son ennemi de toujours, l’Olympique de Marseille, au Parc des Princes. Une rivalité historique qui se matérialise également cette saison au niveau du classement, où l’ OM (3e) n’est qu’à trois points du leader parisien. Mais pour cette rencontre au sommet, l’équipe d’Igor Tudor pourrait tout simplement être privée de ses supporters.

D’après L’Équipe, le ministère de l’intérieur préparerait un arrêté pour interdire le déplacement des fans de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes dimanche. Une décision qui devrait être rapidement validée, puis mise à exécution. Le quotidien sportif évoque la rivalité bien connue entre les deux clubs français qui laisse craindre des débordements importants sur et en dehors du stade. Une mesure qui fait suite aux multiples incidents liés de près ou de loin aux clubs hexagonaux. C’est donc dans une enceinte 100% Rouge et Bleu que Kylian Mbappé et les siens devraient recevoir l’ OM à 21h dimanche.

PSG : Lionel Messi de retour pour le Classico ?

C’est la grosse information de ce lundi. Absent ce week-end contre le Stade de Reims, la star argentine Lionel Messia été annoncé forfait par le Paris SG pour la rencontre de Ligue des Champions face à Benfica, mardi soir. Un coup dur pour Christophe Galtier qui s’était créé une certaine dépendance autour de son N°30 cette saison. Dans le même temps, son remplaçant contre Reims, Carlos Soler, avait rendu samedi une copie plutôt décevante pour sa première titularisation. "Victime d’une petite gêne au mollet, Lionel Messi est trop juste pour le match de demain face au Benfica", a communiqué le Paris Saint-Germain cet après-midi.

Une gêne qui ne devrait toutefois pas empêcher Lionel Messi de débuter contre l’OM lors de la 11e journée de championnat. La tendance semble plus négative cependant pour les trois autres blessés de l’effectif, à savoir Presnel Kimpembe (en rééducation), Renato Sanches (retour prévu cette semaine à l’entraînement) et Nuno Mendes (toujours en soin après sa blessure au ischio-jambiers).