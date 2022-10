RC Lens : Un attaquant demande pardon au peuple lensois

Publié par Enzo Vidy le 11 octobre 2022 à 21:03

Après la défaite dans le derby face au LOSC, un joueur du RCL a présenté ses excuses aux supporters du RC Lens pour sa mauvaise prestation.

RC Lens : Florian Sotoca, premier touché par la défaite du RCL

Les heures qui suivent la défaite du RCL sont difficiles pour l'attaquant des Sang et Or. Coupable d'un penalty manqué à la 14e minute de jeu, Florian Florian Sotoca est conscient que le match aurait été certainement différent s'il avait marqué. Sur son compte Instagram, après la rencontre, il a adressé un message aux supporters du RC Lens. "Un soir sans au plus mauvais moment. Pardon peuple Sang et Or, on va revenir encore plus fort."

Malgré la détresse, l'attaquant du RC Lens reste déterminé pour la suite des évènements. Auteur d'un magnifique début de saison avec le RCL, Florian Sotoca a déjà inscrit six buts en dix rencontres de championnat et contribue grandement au très bon début de saison des Sang et Or. Reste à savoir s'il va réussir à relever la tête et effacer les doutes qui ont gagné son esprit dimanche à l'issue du derby.

RC Lens : Franck Haise prend la défense de Sotoca

Déçu par la défaite des siens, Franck Haise a pris la parole au micro d'Amazon Prime après le match pour expliquer ce qui avait fait défaut lors de ce derby. "La cassure se fait au penalty juste avant la mi-temps alors qu’on avait plutôt bien maîtrisé et que l’adversaire ne se procure pas grand chose."

Si il est certain que le tournant du match correspond au penalty manqué par Florian Sotoca, l'entraîneur des Sang et Or estime que son joueur n'est pas l'unique responsable de la défaite du RC Lens.

"Ce n’est pas qu’une question de Florian Sotoca, c’est plus global sur notre positionnement qui n’a pas été assez bon. On a perdu ensemble ce match. Il s’en veut d’avoir loupé un pénalty mais ça arrive à tout le monde de faire des prestations moins bonnes."

Des mots forts qui ont dû légèrement remonter le moral de son attaquant, particulièrement touché par sa prestation raté au stade Pierre-Mauroy.