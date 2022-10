OL : Laurent Blanc envoie un message fort à ses joueurs !

Publié par Enzo Vidy le 10 octobre 2022 à 15:20

Tout récemment arrivé à l'OL pour succéder à Peter Bosz, Laurent Blanc s'est exprimé sur ses projets pour remettre l'OL sur de bons rails.

OL : Laurent Blanc exige des points le plus rapidement possible

Conscient de la gravité de la situation, le nouveau coach lyonnais a évoqué ses attentes envers les joueurs jusqu'à la Coupe du Monde dans un premier temps. En effet, Laurent Blanc veut rester réaliste, il sait qu'il ne pourra pas proposer un jeu emballant dès dimanche prochain. En revanche, il veut des résultats rapidement et souhaite prendre le plus de points possible jusqu'à la trêve internationale, et il l'a déjà fait savoir à ses joueurs.

" Les joueurs sont conscients, pour l’instant, que la situation ne reflète pas les objectifs qui ont été fixés. Ils sont aussi assez grands pour savoir qu’il faut être beaucoup plus performant. Je leur ai fait un discours assez court mais assez déterminé, en leur disant que notre premier objectif, c’est de prendre un maximum de points sur les 5 derniers matches avant la trêve."

En déplacement au Roazhon Park dimanche prochain, le nouveau coach de l'OL aura fort à faire pour ramener quelque chose de la Bretagne.

OL : Le coach estime que les cadres n'apportent pas le maximum

Interrogé sur son vestiaire et sur sa rencontre avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc n'a pas mâché ses mots concernant les joueurs expérimentés de l'Olympique Lyonnais, et explique ce qui fait défaut dans le vestaire et sur le terrain.

"Je pense qu’il y a malheureusement, pour l’instant, des joueurs qui n’arrivent pas à donner l’apport qu’ils devraient donner à cette équipe-là. Je parle notamment des joueurs expérimentés. A eux de tirer le groupe vers le haut. Je m’appuierai sur tous les joueurs, mais principalement sur ces joueurs-là dans les semaines à venir."

Voilà un message plein de franchise de la part de Laurent Blanc qui veut rapidement remettre les têtes à l'endroit au sein du vestiaire lyonnais. Reste à savoir sur quels joueurs expérimentés l'ancien coach du PSG voudra s'appuyer. Concernant Jérôme Boateng, la question lui a été posée, mais il n'est pas rentré dans les détails.