FC Nantes : Un cadre du FCN affiche de grandes ambitions

Le FC Nantes, qui affronte le SC Fribourg demain en Europa League, joue son avenir européen lors de ce match très important pour les Canaris.

Le FC Nantes reçoit le SC Fribourg demain soir à la Beaujoire pour son quatrième match d'Europa League de la saison. Une rencontre déjà décisive pour l'avenir européen des Canaris qui sont actuellement 3e de leur groupe, à 3 points du deuxième, Qarabag. Il faudra donc une victoire contre le SC Fribourg, premier du groupe, pour conserver une chance d'accéder à la suite de la compétition. Cette urgence de prendre des points pour le FC Nantes, Nicolas Pallois en est conscient. En conférence de presse, le solide défenseur central est revenu sur le match déterminant qui attend le FCN demain.

"On sait qu'il faut gagner, on a trois points, et il faut aller chercher cette deuxième place. On va tout faire pour gagner à domicile face à nos supporters. On a enchaîné des gros matchs face à des grosses équipes. Maintenant, il va y avoir une plus grosse attente. [...] En coupe d'Europe, il faut enchaîner. On va enchaîner des matchs à domicile et il faut donner le maximum."