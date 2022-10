Sporting-OM : Marseille éteint le Sporting, les notes !

Publié par Enzo Vidy le 13 octobre 2022 à 00:09

Après deux revers consécutifs lors des deux premiers matchs, l'OM s'est relancé la semaine dernière face au Sporting et devait confirmer ce soir à Lisbonne.

Sporting-OM : Marseille frappe un grand coup à Lisbonne !

Déjà vainqueur la semaine dernière lors de la première confrontation dans un stade Vélodrome vide, l'OM à de nouveau fait plier le Sporting ce soir à l'Estadio José Alvalade dans un scénario quasiment similaire à la semaine passé. Dès les premières minutes, les joueurs du Sporting pressent haut pour pousser la défense de l'OM à la faute, mais vont rapidement comprendre que les phocéens ne comptent pas faire la même erreur qu'au match aller, à savoir prendre un but d'entrée de jeu. Le jeu marseillais se met progressivement en place avec une justesse technique proche de la perfection, et les olympiens vont rapidement être récompensé. On joue la 19e minute, sur un ballon qui parait anodin, Amine Harit va presser le piston droit portugais Esgaio et touche le ballon de la pointe du pied avant d'être fauché par le joueur portugais. Pénalty logique pour l'OM et carton jaune pour Esgaio qui venait tout juste d'être déjà averti trois minutes auparavant, il est donc exclu et Marseille, comme au match aller et quasiment au même moment, va évoluer en supériorité numérique. Guendouzi prend ses responsabilitées et transforme le penalty pour l'OM, bien aider par le poteau gauche du but d'Israel. On joue la 20e minute, et l'OM mène 1-0.

La detresse se fait ressentir dans le regard de Ruben Amorim qui doit donc déjà effectuer un changement et sacrifier une nouvelle fois un joueur offensif. En face, l'OM continue de jouer et étouffe son adversaire, et à la 30e minute Harit est lancé en profondeur et trouve Alexis Sanchez qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Si dans un premier temps le but sera annulé pour une position de hors-jeu d'Amine Harit, celui-ci sera finalement validé après l'intervention du VAR. L'OM mène 2-0, le Sporting est à terre et les chants qui résonnent dans le stade ne sont plus que ceux des supporters marseillais. Marseille rentre aux vestiaires avec deux buts d'avances, et peut envisager sereinement la suite de la rencontre. En seconde période, les hommes d'Igor Tudor se créeront quelques situations sans parvenir à marquer et le coach croate s'offrira le luxe de faire souffler Guendouzi et Jonathan Clauss qui reviennent de blessure. L'OM s'impose 2-0 à Lisbonne et finira même le match à 11 contre 9. Cette précieuse victoire permet à l'OM de s'emparer de la deuxième place de son groupe, mais aussi d'avoir son destin entre ses mains pour la qualification en huitièmes de final.

Sporting-OM : Amine Harit, symbole de la révolte marseillaise

Il est arrivé dans les dernières heures du mercato. Il est aujourd'hui un élément indispensable dans le schéma de jeu d'Igor Tudor. Déjà intenable et buteur au match aller, Amine Harit à frôler la perfection ce soir avec une prestation XXL a tous les niveaux. Juste techniquement, il a fait vivre un enfer au joueur du Sporting et c'est lui qui a amené le pénalty transformé par Guendouzi ainsi que l'exclusion d'Esgaio. Des prises de balle dévastatrices, et une omniprésence permanente dans les trente derniers mètres adverses, le milieu offensif marocain a certainement réalisé son meilleur match sous le maillot phocéen.

Il a également servi sur un plateau Alexis Sanchez à la demi-heure de jeu pour porter le score à 2-0 en faveur de l'OM. La résurrection de Marseille en Ligue des Champions provient très certainement d'Amine Harit qui risque de faire le bonheur de ses coéquipiers s'il arrive à garder son niveau de jeu actuel.

Les notes de l'OM

Pau Lopez 6,5 : Très peu sollicité par les portugais, il s'est en revanche montré très disponible pour ses coéquipiers dans la construction du jeu et a également réalisé une belle sortie en début de deuxième période.

Mbemba 7: Comme à son habitude, l'ancien défensur du FC Porto a rayonné en défense centrale et s'est souvent projeter vers l'avant pour aider ses coéquipiers. En toute fin de première période, il a réalisé un magnfique retour en un contre un.

Bailly 6 : Son match a mal démarré avec une mauvaise passe dès les premières secondes de jeu. Il s'est ensuite bien repris avec des interventions défensives plutôt propre hormis une méchante faute à la 42e minute qui lui a valu un carton jaune. Il a été remplacé par Gigot à la 64e minute.

Balerdi 6 : Malgré quelques erreurs techniques, le défenseur argentin a rendu une copie assez satisfaisante avec une bonne agréssivité sur le porteur du ballon et de bonnes projections vers l'avant.

Clauss 6 : Pour son retour de blessure, le piston droit olympien n'a pas été beaucoup solicité. Il a cependant repondu présent dans les retour défensif et a crée deux belles occasions en seconde période. Il est sortie à la 64e minute à la place de Kaboré.

Tavares 4,5 : Certainement l'olympien le moins bon de la soirée. Avec un trop grand nombre d'erreurs techniques, Nuno Tavares confirme ses difficultés en Ligue des Champions, avec une attitude qui n'avait par moment pas lieu d'être.

Rongier 6,5 : Titularisé devant la défense, Valentin Rongier a encore prouver son implication et sa grosse activité au milieu de terrain. Malgré quelques erreurs techniques, l'ancien nantais a réalisé un bon match ce soir.

Veretout 6,5 :Un match aboutit ce soir pour l'ancien joueur de la Roma, avec du jeu vers l'avant et une belle frappe juste avant la mi-temps, stoppée par le gardien du Sporting.

Guendouzi 7 : Il a une nouvelle fois confirmé qu'il est le vrai patron de cette équipe marseillaise. Omniprésent dans l'entre-jeu, c'est lui qui faisait la transition entre le milieu et l'attaque. Il a même pris ses responsabilités à la 20e minute pour transformer le pénalty. Il est sortie à la 64e minute, remplacé par Under.

Harit 8 : Les superlatifs manquent pour qualifier la prestation d'Amine Harit ce soir. Très juste techniquement, et décisif sur les deux buts marseillais, le milieu offensif marocain nous a livré un véritable récital footballistique à tous les niveaux. Il s'est offert une passe décisive à la 30e minute. Il a été remplacé à la 71e minute par Payet.

Sanchez 7 : Toujours aussi généreux et combattif, le Chilien a une nouvelle fois montré l'exemple ce soir et s'est offert un nouveau but avec l'OM à la 30e minute pour mettre les siens à l'abri.