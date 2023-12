Samuel Gigot ne s'est pas privé du plaisir de savourer la belle victoire de l'OM contre Clermont dimanche et envoie un message fort aux adversaires.

OM : Samuel Gigot a douté face à Clermont

L'Olympique de Marseille poursuit sa marche en avant en championnat. Les hommes de Gennaro Gattuso ont ajouté une quatrième victoire consécutive à leur bilan en Ligue ce dimanche soir en s'imposant sur le score de 2-1. Michael Murillo et Amine Harit ont permis aux Phocéens de valider leur très bonne première période. Mais la réduction du score des Clermontois en deuxième période est venue confirmer la baisse de régime des Marseillais dans la suite de la rencontre. De quoi donner des frissons à Samuel Gigot.





Capitaine du soir en l'absence de Valentin Rongier, le défenseur central avoue que l'OM a connu « une deuxième mi-temps assez compliquée ». S'il reconnaît que le but auvergnat, intervenu avant l'heure de jeu, a un peu fait douter, il préfère retenir le plus important, la victoire qui leur permet de continuer la belle série, et surtout de revenir à quatre points du podium. L'OM est actuellement sixième avec 26 points au classement.

Samuel Gigot prévient les adversaires

L'Olympique de Marseille est invaincu sur ses cinq dernières rencontres. Même s'ils sont heureux de poursuivre leur série de victoires, Samuel Gigot est tout de même déçu en tant que défenseur de voir son équipe encaisser. Le Français a révélé le bien que leur a fait la victoire contre Lyon et ce changement de système qui permet à l'OM de retrouver progressivement son niveau. Le club entraîné par Gattuso est de plus en plus tranchant offensivement, avec un niveau de jeu encore plus élevé, a fait remarquer Gigot qui avait un message à passer aux autres adversaires. « Pour les équipes adverses, c’est compliqué de jouer contre nous », a-t-il lancé.