Stade Rennais : Le SRFC solidaire du Dynamo et des Ukrainiens

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2022 à 18:19

Le Stade Rennais a posé des actes de solidarités envers le peuple ukrainien, autour du match contre le Dynamo Kiev, en Ligue Europa.

Le Stade Rennais se montre solidaire avec le peuple ukrainien

En marge du match prévu à Cracovie en Pologne entre le Stade Rennais et le Dynamo Kiev en coupe d’Europe, la direction du club de Ligue 1 a posé des actes de solidarité envers le peuple ukrainien. Il y a eu le soutien fraternel des dirigeants du SRFC auprès de ceux du Dynamo Kiev, mercredi.

« À travers la présence de Jacques Delanoë, Président du Conseil d’administration, le Stade Rennais FC a de nouveau exprimé son soutien auprès du peuple ukrainien. Le club de la capitale était représenté par Andriy Madzianovskiy, vice-président du Dynamo Kiev, lors du traditionnel repas officiel qui s’est tenu mercredi soir à Cracovie », a appris le club breton.

Toujours pour affirmer sa solidarité au peuple ukrainien, le Stade Rennais s’est également engagé à reverser de l’argent à une association ukrainienne identifiée avec le Dynamo de Kiev. Pour ce faire, le SRFC mettra aux enchères les maillots portés par son équipe à Cracovie. Les bénéfices de cette vente seront intégralement reversés à une association ukrainienne identifiée avec le Dynamo de Kiev comme l’a indiqué le club breton.

Le Dynamo Kiev joue sa survie en Ligue Europa contre le SRFC

Le Stade Rennais serait qualifié directement en cas de victoire sur le Dynamo Kiev, comme lors du match aller à Roazhon Park soldé par un succès des Rouge et Noir (2-1), il y a une semaine. Dans le même cas de figure, le club ukrainien serait éliminé avant même les deux dernières journées de la phase de poule. En effet, le Dynamo a perdu ses trois matchs de la manche aller et est dernier du groupe B avec 0 point au compteur. Quant au Stade Rennais, il compte 7 points avec le Fenerbahçe, qui est leader grâce à sa différence de buts. Pour rappel, les matchs du club de la capitale ukrainienne en coupe d'Europe sont délocalisés au stade Jozef-Pilsudski, à cause de la guerre menée par al Russie en Ukraine.