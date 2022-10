PSG-OM : Tudor prend une mesure exceptionnelle avant le Classico

Publié par Timothée Jean le 13 octobre 2022 à 21:49

En pleine confiance, l’ OM affronte dimanche le PSG pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Igor Tudor a pris une mesure inattendue pour ce choc.

PSG-OM : Igor Tudor accorde un temps de repos à ses joueurs

C’est une semaine chargée pour l’ OM. Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille se déplaçait au Portugal en vue d’enchainer une seconde victoire face au Sporting CP. Et les Marseillais ne sont pas passés à côté de leur objectif. Large vainqueur au match aller, le club phocéen s’est encore imposé face à l’écurie portugaise (0-2) et se relance dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Après avoir accompli cette mission périlleuse, l’ OM peut désormais se concentrer sur le Classico contre le Paris Saint-Germain. RMC Sport explique que pour éviter de rentrer en pleine nuit, le staff marseillais avait pris la décision de passer la nuit sur place à Lisbonne. L’avion des Marseillais a atterri jeudi dans l’après-midi à Marignane, suivi d’un entraînement collectif en soirée à la Commanderie. Le quotidien sportif ajoute que l’ OM devrait partir pour la capitale le jour même du choc, dimanche, afin que les joueurs puissent avoir trois nuits complètes à la maison. Ce sera surtout un moyen pour ceux-ci de recharger leurs batteries afin d’entrer au Parc des princes dans de meilleures conditions physiques.

Les supporters marseillais interdits de déplacement à Paris

À noter que l’ OM sera privé de son public pour le Classico contre le PSG. Les autorités locales ont interdit le déplacement des supporters marseillais pour ce choc au sommet. Suite à cette restriction, la direction marseillaise a exprimé « sa profonde déception » et est convaincue « qu’un déplacement encadré et bien organisé présente moins de risque qu’une interdiction pure et dure, qui pourrait conduire certains supporters à se déplacer de leur côté ».

Toutefois, l’ OM a trouvé une manière très symbolique de faire voyager ses fans au Parc des princes, avec un badge spécial sur le maillot. Les mots suivant : « comme un seul [h] OM [me] » y sont écrits. Ce badge vise à « pour symboliser l’unité et le lien puissant entre le club et ses supporters ».