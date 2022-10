OGC Nice : La réaction surprise de Lucien Favre après Slovacko

Coach de l’ OGC Nice, Lucien Favre s’est livré après la défaite des Aiglons jeudi contre Slovacko (1-2) en Ligue Europa Conférence.

Nouveau coup d’arrêt pour l’ OGC Nice. Après deux victoires de rang, le Gym a concédé une défaite jeudi en Ligue Europa Conférence. Les Aiglons ont subi une petite remontada à l’Allianz Riviera contre les Tchèques de Slovacko. Nice s’est incliné (1-2) contre la formation tchèque. Sofiane Diop a lancé les locaux dès la 14e minute. Les visiteurs ont égalisé par Michal Tomic (75e) avant de doubler la mise sur un but de Petr Reinberk (86e). À noter que ce deuxième but est survenu quelques minutes après l’expulsion de Jean-Clair Todibo, expulsé par le central de la partie. Entraîneur du club azuréen, Lucien Favre n’a pas caché sa surprise suite au cours du jeu.

Le technicien suisse n’arrive pas comprendre comment la victoire a échappé aux siens. Pour le coach de l’ OGC Nice, les poulains auraient néanmoins dû mieux défendre pour conserver leur avance. Lucien Favre estime que le Gym peut toujours aller chercher la qualification. L’OGCN pointe à la 2e place de son groupe à quatre points du Partizan Belgrade, le leader de la poule.

« Vous n’êtes pas les seuls à ne pas comprendre ce qu’il s’est passé. On s’est trop précipité. On aurait dû mieux défendre, tous ensemble. Les deux buts sont évitables. On est toujours dans le coup pour la qualification. Il reste deux matchs. Mais c’est sûr que c’est dommage après la victoire du Partizan. C’est très dur à digérer. On méritait. Mais on doit mieux maîtriser ces fins de match ».