OM : Avant le Classico, une importante signature bouclée à Marseille

À moins de 48 heures du Classico contre le PSG, la direction de l’ OM vient d’officialiser une importante signature en interne.

Après sa brillante victoire face au Sporting Portugal (0-2) en Ligue des Champions, l’ OM doit désormais se concentrer sur la scène nationale. Troisièmes de Ligue 1, les Olympiens se déplacent dimanche sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Un choc au sommet qui s’annonce intense entre deux grands rivaux du Championnat de France.

Ce Classico sera un véritable test pour l'Olympique de Marseille en pleine confiance ces dernières semaines. En cas d’exploit au Parc des Princes, la formation phocéenne reviendrait à hauteur de son grand rival parisien avec 26 points. Mais une défaite éloignerait un peu plus l' OM du haut du tableau. Les hommes d'Igor Tudor ont bien conscience de l’enjeu de cette rencontre. Toutefois, avant ce Classico très attendu, la direction de l’ OM a officialisé la signature d’un nouveau partenariat avec STATSports.

Basé en Irlande, STATSports est une entreprise spécialisée dans le suivi et l’analyse des performances sportives. Ce partenariat permettra donc au staff de l’ OM de collecter en direct et de manière instantanée, un maximum de données de performances sur les joueurs.

Le co-fondateur de STATSports, Sean O’Connor, s’est exprimé sur cette signature et s’est dit ravi de collaborer avec l’ OM.

« Chaque partenariat avec une nouvelle équipe sportive nous permet de consolider et de développer notre technologie et d'amener tous nos athlètes et clients sportifs au niveau supérieur. Notre empreinte dans le football français se développe encore plus en comptant l'Olympique de Marseille parmi nos partenaires dans le pays. »