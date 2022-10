OL : Une recrue de Lyon déjà séduite par la touche Laurent Blanc

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2022 à 17:03

Nouvel entraîneur de l’ OL, Laurent Blanc prépare le match contre le Stade Rennais, depuis lundi. Et ses premières touches séduisent déjà une recrue.

OL : Laurent Blanc a déjà mis Nicolas Tagliafico à ses pieds

L’arrivée de Laurent Blanc sur le banc de touche de l’ OL fait ses premiers effets. Après la causerie, pour faire connaissance avec les joueurs, et les premières séances d'entraînements, il a déjà conquis plusieurs joueurs. Passé en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi, Nicolas Tagliafico est séduit par la méthode de travail du successeur de Peter Bosz. Il a déclaré au sujet du nouveau coach de l'Olympique Lyonnais :

« C’est un entraîneur très connu, pas seulement au niveau national mais aussi au niveau international. J’ai vu ses équipes jouer et j’ai vu comment il jouait en tant que joueur. Avec son aide, sa vision du football, on doit tous marcher dans la même direction pour retrouver le niveau que l’on mérite. »

Nicolas Tagliafico adhère entièrement au projet de Laurent Blanc

Nommé dimanche soir dernier, Laurent Blanc s’est immédiatement mis à la tâche au centre d'entraînement de l’ OL lundi. Son équipe affronte le Stade Rennais, dimanche à 15h au Roazhon Park, lors de la 11e journée de Ligue 1. Nicolas Tagliafico assure que toute l’équipe est prête à se plier en quatre afin d’adhérer au projet de jeu de Laurent Blanc.

« Ça fait peu de temps qu’on est avec le nouvel entraineur. Quand il y a un changement, il faut s’adapter aux décisions prises et aux types d’entrainements. On a d’abord appris à se connaitre mieux mutuellement et maintenant on s’adapte à ses idées. Notre but est de gagner de la confiance. »

Recruté à l'Ajax Amsterdam en juillet 2022, pour un peu plus de 4 millions d'euros, l'arrière gauche argentin est le joueur le plus utilisé de l' OL cette saison. Il a disputé les 10 premiers matchs de Ligue 1, dont 9 entièrement, pour un but inscrit.