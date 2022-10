SRFC-OL : La première compo de Blanc, sans Toko-Ekambi !

Publié par Dylan le 15 octobre 2022 à 11:19

La première composition d'équipe de l'OL version Laurent Blanc est tombée pour le déplacement à Rennes dimanche. Découvrez le onze rhodanien.

SRFC-OL : Laurent Blanc veut sortir Lyon du cauchemar

Cinq matchs. Cela fait cinq matchs que l'Olympique Lyonnais n'a plus goûté aux trois points de la victoire. Passant des rêves d'une lutte pour le titre avec le PSG et l'OM à une triste neuvième place, les Gones ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, ou presque. Si Peter Bosz a sûrement eu sa part de responsabilité dans les mauvais résultats, il a été limogé il y a peu. Ce qui pourrait enclencher une nouvelle dynamique pour l'OL, qui vient d'ailleurs d'accueillir son nouvel entraîneur : Laurent Blanc.

Le champion du monde français 1998 sait qu'il y a du boulot, mais il pourra compter sur un groupe au complet pour le déplacement à Rennes. Il le sait, il va falloir faire des choix forts et trouver la recette miracle pour battre une équipe bretonne irrésistible actuellement. Le Stade Rennais vient d'obtenir sa qualification pour la phase finale de la Ligue Europa et reste sur 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues. L'OL, qui est lui privé d'Europe cette saison, est en panne avec un point pris sur les cinq dernières rencontres de Ligue 1. Une série terrible qui a évidemment éloigné peu à peu les Gones du podium, situé désormais à 9 points.

Karl Toko-Ekambi et Tetê absents, premiers choix forts de Laurent Blanc

Si le match entre le SRFC et l'OL ne débutera que dimanche, Le Dauphiné Libéré semble très renseigné sur la future composition du club rhodanien. D'après le quotidien français, Laurent Blanc aurait fait plusieurs choix de taille en vue du déplacement en Bretagne, comme celui de ne pas titulariser les ailiers Karl Toko-Ekambi et Tetê. Une défense à trois inédite devrait être privilégiée devant Anthony Lopes, composée du trio Diomandé-Boateng-Lukeba. Ainsi, Thiago Mendes prendrait place sur le banc malgré la déclaration encourageante de son entraîneur vendredi.

Laurent Blanc tenterait ensuite de renforcer l'entrejeu lyonnais avec un milieu à cinq joueurs. Les latéraux Malo Gusto et Nicolas Tagliafico feraient office de pistons pour accompagner l'autre trio Tolisso-Aouar-Caqueret. Titulaire avec l'OL lors des quatre derniers matchs de Ligue 1, Johann Lepenant serait donc laissé au repos. Enfin, Alexandre Lacazette et surtout Moussa Dembélé devraient profiter de ce système en 3-5-2 en formant le duo d'attaque des Gones, au détriment de Karl Toko-Ekambi et Tetê.

La composition probable de l'OL contre le SRFC :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : S. Diomandé, J. Boateng, C. Lukeba

Milieux : N. Tagliafico, C. Tolisso, H. Aouar, M. Caqueret, M. Gusto

Attaquants : A. Lacazette, M. Dembélé