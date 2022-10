OL : Première décision forte de Blanc concernant Thiago Mendes

Laurent Blanc, le nouvel entraineur de l’ OL, a tranché la question sur le positionnement de Thiago Mendes, que Peter Bosz avait fait reculer en défense.

Thiago Mendes va-t-il retrouver son poste de prédilection à l' OL, au milieu de terrain, ou va-t-il poursuivre la saison en défense centrale où il a été repositionné par Peter Bosz, l'entraineur limogé ? Laurent Blanc a répondu à la question en conférence de presse, ce vendredi. « Il n'y a pas de grandes différences. Un défenseur central peut bien jouer devant la défense et un mec qui joue au milieu devant la défense peut bien jouer en défense centrale. J'ai été très clair avec lui et vous verrez où il jouera. » Rendez-vous est donc pris pour ce dimanche (15h), lors du match qui oppose l’Olympique Lyonnais au Stade Rennais, à Roazhon Park à Rennes.

Il faut dire que Laurent Blanc va rebattre les cartes à l’ OL. Jérôme Boateng (34 ans) par exemple, qui n’a pas encore joué un seul match cette saison en Ligue 1 sous Peter Bosz, pourrait retrouver du temps de jeu. Ceux qui en ont eu moins également, comme Sinaly Diomandé ou encore Houssem Aoaur (meneur de jeu), pourraient jouer davantage. L’ancien coach du PSG l’a annoncé en conférence de presse, lors de sa présentation à la presse.

« Permettez-moi de regarder, d’évaluer. J’entends et j’en prends note, mais laissez-moi faire ma propre opinion. J’ai vu des joueurs concernés. La confiance individuelle, c’est une chose et je pense que le début de saison mitigé fait que les têtes ne sont pas libérées. C’est un travail plus dur pour le staff que de travailler techniquement et tactiquement. Le défi est intéressant, mais aussi difficile, parce qu’on est à l’ OL. »