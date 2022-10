FC Nantes Mercato : Le message de Kombouaré à Kita sur son futur

En difficulté avec le FC Nantes, Antoine Kombouaré a de nouveau fait passer un message clair au moment où il est annoncé sur la sellette.

Le FC Nantes est à la peine en cette première moitié de saison. Nantes reste sur sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Jeudi, les Canaris ont essuyé un lourd revers en Ligue Europa face à Fribourg (0-4) à La Beaujoire. Le club de l’Erdre est également au plus mal en championnat. Le FCN n’est que 19e de Ligue 1 Uber Eats. En marge de la réception du Stade Brestois ce dimanche (15h), Antoine Kombouaré a tenu à rassurer sur ses intentions en conférence de presse. L’avenir du technicien kanak semble menacé à Nantes. L’Équipe indique même que la direction du FCN pense déjà à l’après-Kombouaré en cas de nouveau faux pas contre Brest. Pour autant, l’entraîneur nantais reste optimiste.

« Je n’ai jamais lâché et dans ce moment, j’ai encore plus envie de me battre pour mon club. On va relever la tête, j’en suis sûr. Je peux vous dire que les joueurs ont conscience de la situation […]. Je m’attendais à ce que ça soit compliqué mais pas à ce point-là ».