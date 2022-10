FC Nantes Mercato : Flash ! Le départ de Kombouaré acté par Kita

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2022 à 12:20

Dans un fauteuil éjectable à Nantes, Antoine Kombouaré joue un match décisif dimanche face au Stade Brestois. Waldemar Kita cherchait déjà son remplaçant.

FC Nantes : Kita cherche déjà le successeur de Kombouaré

La situation de l’entraineur du FC Nantes est précaire. Il pourrait être limogé à tout moment, s’il ne parvient pas à redresser la barre des Canaris, actuellement 19e de Ligue 1 et relégable en Ligue 2. Après avoir perdu le derby contre le Stade Rennais (3-0), le FCN joue gros ce dimanche, contre la lanterne rouge, le Stade Brestois à la Beaujoire (15h). En cas de défaite, Antoine Kombouaré, déjà sur la sellette, pourrait prendre la porte, comme Peter Bosz à l’OL, Michel Der Zakarian à Brest, Jean-Marc Furlan à l’AJ Auxerre et Oscar Garcia à Reims. Selon les informations de L’Équipe, le président du FC Nantes chercherait déjà, par anticipation, un nouvel entraineur.

« Les dirigeants ont déjà commencé à sonder le marché des entraineurs, en quête d'un plan B dans l'hypothèse où la série de défaites dans laquelle le FCN est empêtré (6 en 7 matchs, toutes compétitions confondues) viendrait à perdurer », a appris le quotidien sportif.

Un match couperet pour le coach du FCN contre le Stade Brestois

Antoine Kombouaré est sous pression au FC Nantes, club qu'il entraine depuis février 2021. Son équipe est sur une série négative de 6 défaites et un nul, Ligue 1 et Ligue Europa confondues. Alors que le board des Canaris a prévu de faire le point sur les résultats du technicien kanak à la trêve de la coupe du monde, son départ pourrait bien arriver avant Qatar 2022.

« À l'origine, l'idée des dirigeants était de ne pas paniquer et d'attendre le mois de novembre, et la trêve de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), pour faire un bilan, mais une nouvelle défaite, dimanche, viendrait tout précipiter », comme l’indique le quotidien sportif.

Il reste encore 7 matchs avant la trêve, à partir du 13 novembre. À chaque match du FC Nantes, Antoine Kombouaré jouera donc sa survie sur le banc de touche des Jaune et Vert. Cependant, le calendrier du club de la Cité des Ducs est un peu plus abordable. Les Jaune et Verts affronteront, après le SB29, l’OGC Nice, Clermont Foot, le Stade de Reims et l’AC Ajaccio avant le Mondial. Entre ces matchs de Ligue 1, les Nantais affronteront Karabagh FC (27 octobre) et l’Olympiakos (3 novembre), en Ligue Europa où ils n’ont plus leur destin entre les mains, après leur lourde défaite (4-0), jeudi face au SC Fribourg à Nantes.