SRFC-OL : Nouvelle défaite pour les Gones, Dembélé y voit du mieux

Publié par Dylan le 16 octobre 2022 à 18:05

L'OL n'a pas démérité mais a dû s'incliner une cinquième fois en six matchs face au Stade Rennais. Moussa Dembélé a réagi devant la presse.

SRFC-OL : Rennes prend l'ascendant contre Lyon

Cette affiche était attendue et elle n'aura pas déçu. Dans ce match très important de la onzième journée entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais, c'est le club breton qui a réussi à faire la bonne affaire (3-2). Pourtant, les Gones avaient réussi à ouvrir le score grâce à l'intraitable Alexandre Lacazette (23'). Mais quinze minutes plus tard, Martin Terrier remettait les deux équipes à égalité.

Malgré une belle copie, l'OL a fini par payer ses errements défensifs et c'est un autre ancien de la maison, Amine Gouiri, qui a permis de SRFC de prendre l'avantage à la 47ème minute. Si Lacazette est parvenu à ramener à nouveau les Gones dans le match avec un doublé, le dernier mot reviendra aux Bretons qui l'emportent grâce à un autre doublé : celui de Martin Terrier.

Moussa Dembélé : « On a essayé de poser des problèmes à cette équipe de Rennes »

À l'issue de la rencontre, Moussa Dembélé est venu se présenter au micro de Prime Video pour donner son sentiment. Si l'attaquant de 26 ans a été frustré par le scénario du match, il en tire tout de même quelques points positifs :

« Il y a eu du mieux. On a essayé de poser des problèmes à cette équipe de Rennes mais on n'a pas eu les trois points. C'est encourageant mais le plus important est d'avoir les victoires et c'est ce qu'on n'a pas fait » a souligné l'ancien du Celtic Glasgow.

Avec ce résultat, l'Olympique Lyonnais poursuit sa mauvaise série et s'éloigne encore un peu plus du podium de la Ligue 1. Le club rhodanien est désormais dixième et pourrait passer dans la deuxième moitié de classement en cas de nouvelle désillusion sur le terrain du Montpellier HSC samedi prochain. L'entraîneur Laurent Blancdevrait bientôt livrer son analyse en conférence d'après-match.