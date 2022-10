OL : La méthode Blanc racontée par un proche du groupe

Intronisé au poste d'entraîneur de l'OL il y a quelques jours, Laurent Blanc a une méthode bien à lui pour préparer son groupe face à Rennes.

L'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l'Olympique Lyonnais a au moins permis aux supporters rhodaniens d'oublier la période Peter Bosz. Le technicien allemand a été limogé suite à la série noire du club (5 matchs sans victoire) et a donc cédé sa place au champion du monde français 1998. L'objectif est évidemment clair pour le nouvel entraîneur de l'OL : faire remonter le club sur le podium.

Laurent Blanc le sait, la tâche sera ardue puisque Peter Bosz a laissé un Lyon en perdition à son départ : 9ème avec provisoirement 10 points de retard sur le RC Lens, troisième du championnat après dix journées. L'ancien entraîneur d'Al-Rayyan tente donc de préparer au mieux les Gones pour le prochain match face au Stade Rennais, avec une méthode qui lui est propre :

« Dès les premières séances, les plus jeunes sont envoyés au milieu des toros, puis ce sont encore eux qui ramassent les ballons à la fin. On peut dire que c'est un peu à l'ancienne, mais en fait, c'est juste la base » a ainsi déclaré un proche du groupe rhodanien sur la chaîne L'Equipe.

Afin de mettre en place ses futures stratégies, Laurent Blanc analyse de près son effectif. Selon la même source venant de L'Equipe, le technicien de 56 ans a organisé plusieurs rencontres avec les hommes forts de l'OL :

« Blanc a aussi profité de son temps hors terrain pour organiser des entretiens individuels avec les joueurs les plus expérimentés de son groupe, moins d'une dizaine. Il a notamment vu Houssem Aouar et Jérôme Boateng (...), Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso »