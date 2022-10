OM : Un cadre ne mâche pas ses mots après le Classico !

Publié par Enzo Vidy le 17 octobre 2022 à 11:35

Après la défaite 1-0 concédé au Parc des Princes hier soir, un défenseur de l'OM a tenu des propos forts concernant la prestation de son équipe.

OM : Marseille n'est pas au rendez-vous selon Chancel Mbemba

La défaite est difficile à digérer, et la frustration est présente dans les rangs marseillais. Battus par l'ennemi parisien, les hommes d'Igor Tudor n'ont pas à rougir de leur prestation, ils ont tenu tête au PSG, et auraient pu espérer beaucoup mieux avec un peu plus de justesse technique, et aussi si certains faits de jeu avaient connus une issue différente durant la rencontre. Cependant, le défenseur marseillais, Chancel Mbemba, auteur d'un match XXL en défense centrale, a tenu un discours assez surprenant après le match au micro d'Amazon Prime.

"Aujourd'hui, ça a été très difficile. Mais, on a loupé notre match. Notre attaque, c'est dommage. On a eu beaucoup d'occasions, mais quand on rate... quand tu joues avec des attaquants comme il y a en face, c'est compliqué. On se doit de mieux concrétiser les occasions. On est venu pour gagner, il fallait mouiller le maillot, c'est Paris."

Un constat assez sévère de la part de l'ancien défenseur du FC Porto, certainement frustré de la tournure des évènements pour son équipe au Parc des Princes.

OM : Tout n'est pas à jeter pour l'Olympique de Marseille

Crucifié par Neymar en toute fin de première période sur un ballon perdu d'Amine Harit, l'OM méritait mieux de ce déplacement dans la capitale hier soir. Si le début de match a bien failli tourner à la catastrophe, Pau Lopez a répondu présent, et les Olympiens sont petit à petit montés en puissance au fil du match mais n'ont jamais réussi à être juste dans le dernier geste. Car même si Gianluigi Donnarumma a sauvé son équipe plus d'une fois, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont trop souvent manqué le cadre, et à ce niveau là, ça ne pardonne pas. Les situations de contre n'ont pas toujours été bien gérées par les joueurs d'Igor Tudor, à l'image de Nuno Tavares à la 25e minute qui voit Sanchez et Guendouzi seuls dans la surface, mais qui préfère frappé, largement à coté.

Mais si les Marseillais ont cruellement manqué de réalisme, des faits de jeu n'ont pas forcément joué en leurs faveurs. Dès le retour des vestiaires, Alexis Sanchez voit sa frappe contrée par la main de Nordi Mukiele alors qu'elle prenait la direction du but de Donnarumma. Mais le VAR n'est pas intervenu alors que le penalty était bien légitime. Six minutes plus tard, Jonathan Clauss, auteur d'une belle prestation sur son côté droit, se retrouve seul face à Donnarumma excentré sur la droite de la surface et est déséquilibré par Bernat qui ne joue pas le ballon.

Le ralenti montre un réel tirage de maillot de la part du défenseur espagnol mais Clément Turpin et le VAR estiment que la faute n'est pas assez flagrante pour être sifflée. À la 72e minute, Samuel Gigot est exclu pour un tacle impressionnant à vitesse réelle. Sur le direct, au vu des hurlements de douleur de Neymar, on craint le pire pour le Brésilien, mais sur le ralenti, le défenseur marseillais ne touche absolument pas le buteur du soir. Plus de peur que de mal donc pour Neymar, et une expulsion assez sévère pour Gigot et les Marseillais.