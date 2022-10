OL Mercato : Une signature défensive déjà prévue à Lyon

Publié par Thomas le 17 octobre 2022 à 13:55

Défait une nouvelle fois contre le Stade Rennais hier, l'OL devrait recruter lors du mercato hivernal pour gommer ses carences.

OL Mercato : La défense centrale, point faible de Lyon cette saison

"Le mercato c'est le 1e janvier. Il y a beaucoup de matches d'ici-là. On peut éventuellement envisager d'améliorer l'équipe. Mais le plus important c'est de travailler avec l'équipe qu'on a. A moi de faire en sorte de bien les faire travailler", déclarait Laurent Blanc lors de sa conférence de presse de présentation la semaine dernière. Une défaite contre le Stade Rennais (3-2) plus tard, le nouveau technicien des Gones s'est probablement rendu compte qu’un recrutement ambitieux en janvier était indispensable pour se remettre sur de bons rails cette saison. Si plusieurs secteurs de jeu sont voués à être modifiés, c’est bien l’axe central de la défense qui est jugé prioritaire par la direction rhodanienne. Contre le SRFC dimanche, l’OL a une nouvelle fois sombré défensivement, se montrant dépassé sur les 3 buts encaissés.

Pointé du doigt par les observateurs, Jérôme Boateng semble ne pas donner les garanties suffisantes à Laurent Blanc pour une titularisation sur le long terme. Si le technicien français souhaite s’appuyer sur des joueurs d’expérience comme lui pour relever l’Olympique Lyonnais, sa piètre performance contre le SRFC et son incapacité à disputer 90 minutes pousse logiquement le board lyonnais à envisager une, voire deux signatures à ce poste. Alors que Laurent Blanc souhaite évoluer avec un système à 3 centraux, l’ancien coach du PSG voit comme seule option à ce poste, le très peu utilisé Damien Da Silva, qui ne semble pas non plus lui donner satisfaction.

OL Mercato : Des arrivées prévues cet hiver à Lyon

Bien évidemment, cette nouvelle désillusion, bien que parsemée d’éclaircies, devrait débloquer l’arrivée de plusieurs joueurs cet hiver. Alors qu’aucun défenseur central n’a signé à Lyon lors du dernier mercato, l’anomalie devrait être rapidement gommée par les dirigeants rhodaniens. Avec des fonds revus à la hausse grâce à l’entrée de John Textor dans le capital, l’Olympique Lyonnais aurait d’ores et déjà coché le nom de certains profils intéressants pour renforcer la charnière centrale de Laurent Blanc. De même, Lyon devrait recruter un profil plus expérimenté au poste de piston droit pour venir concurrencer le prometteur Malo Gusto. Pour rappel, l' OL pistait l'été dernier plusieurs profils à bas coût comme l'ancien Toulousain Issa Diop, alors à West Ham, ou encore Chancel Mbemba avant que ce dernier ne choisisse l' OM.