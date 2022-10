Stade Rennais : Après l'OL, le SRFC en route pour tous les records

Publié par Thomas le 17 octobre 2022 à 10:55

De nouveau vainqueur de l'OL en championnat, le Stade Rennais a enchaîné hier une 5e victoire de rang et se rapproche d'une nouvelle saison XXL.

Stade Rennais : Vers une nouvelle saison historique du SRFC

Quelque peu en difficultés en début d’exercice, le Stade Rennais semble désormais intouchable en championnat, enchaînant hier contre l’Olympique Lyonnais, un nouveau succès sur la scène hexagonale, le 5e en 7 matchs. Déjà impressionnante l’année dernière, l’équipe de Bruno Genesio semble partir sur des bases encore meilleures cette saison, sous l’impulsion d’un groupe doté d’une grande marge de progression. Si la faculté à marquer n’a jamais été un problème pour les Rouge et Noir, dimanche, le SRFC a fait preuve d’un caractère nouveau, en parvenant à renverser la tendance, après deux buts d’Alexandre Lacazette.

"Cette faculté à rebondir, on a su revenir, reprendre l’avantage et arracher un résultat, malgré le peu de forces qui nous restait. Certaines séquences de jeu intéressantes aussi. Enfin, cette volonté de toujours vouloir aller vers l’avant, d’aller pilonner l’équipe adverse, de trouver cette profondeur", s’est exprimé Bruno Genesio après SRFC-OL.

Hier, l’équipe bretonne a tout simplement acté son 11e match sans défaite, soit sa deuxième plus longue série d’invincibilité de son histoire. Le record étant l’année 2021, encore sous Genesio, où Rennes avait plié au bout de la 14e rencontre. Désormais 5e de Ligue 1 à deux petits points de l’ OM, 4e, et du RC Lens, 3e, le Stade Rennais peut se permettre de croire au podium avant la trêve internationale notamment au vu du calendrier qui attend le club breton (Angers, Montpellier, Toulouse, Reims...) d’ici la Coupe du Monde.

Stade Rennais : Martin Terrier dans les pas de sa meilleure saison

Double buteur contre son club formateur hier, Martin Terrier a une nouvelle fois fait chavirer les tribunes du Roazhon Park, de deux coups de tête sublimes. Avec ce doublé, l’attaquant français acte son 7e but de la saison après seulement 11 journées. Du jamais vu pour l’ancien Strasbourgeois, qui avait dû attendre la 17e journée la saison dernière pour atteindre ce chiffre et la 33e journée en 2020/2021. En d’autres termes, Martin Terrier semble parti pour une nouvelle saison historique et le timing est plutôt bien choisi, à quelques semaines de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar.

"C’est flatteur, je ne fais pas une fixette sur ça. Comme je l’ai dit depuis le début de saison, l’important c’est d’être performant comme sur la fin de saison dernière et continuer à passer les paliers individuellement mais surtout collectivement", a réagi l’attaquant rennais aux propos de Laurent Blanc (OL) qui militait pour le voir en Equipe de France.