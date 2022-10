RC Lens : Une terrible nouvelle officialisée pour une recrue

Touchée lors de la victoire contre le Montpellier HSC, une recrue du RC Lens devra être écartée des terrains pendant une longue période.

Franck Haise pensait réaliser la bonne opération samedi soir, en s’imposant au stade Bollaert-Delelis contre Montpellier (1-0). Mais le technicien Sang et Or a connu une grosse déconvenue durant cette rencontre, concernant l’une de ses recrues estivales, Jimmy Cabot. L’ancien joueur du SCO d’Angers est sorti blessé après coup reçu lors d’un choc avec Faitout Maouassa. Un contact au niveau du genou qui a laissé quelques séquelles au piston droit lensois. Comme l’a communiqué le RC Lens sur ses différents réseaux ce lundi, Cabot souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera absent des terrains pendant une longue période.

Le club artésien a en effet indiqué que le joueur de 28 ans sera opéré cette semaine, laissant donc présager une durée importante de convalescence estimée entre 6 et 9 mois. Une bien mauvaise nouvelle pour le N°19, qui semblait avoir pris le dessus sur Przemyslaw Frankowski ces dernières semaines dans son couloir droit. Une blessure qui fait suite à celle de Jonathan Gradit, qui s’était blessé à la clavicule contre Troyes le mois dernier.

Cadre de la défense à trois instaurée par Franck Haise cette saison, Jonatahn Gradit a laissé orphelin Kevin Danso et Facundo Medina en charnière centrale lors de sa blessure contre l'ES Troyes AC le 9 septembre dernier. Avec le départ de Christopher Wooh au Stade Rennais, c’est Massadio Haidara qui assure l’intérim à la place de l’ancien Caennais. Pour Foot Mercato, le blessé lensois a rassuré sur son état de forme, indiquant être sur le chemin du retour.

« Il me reste encore un petit délai avant la reprise. Ça se remet bien, il n’y a pas eu d’opération, c’est déjà une bonne nouvelle. On a fait le nécessaire avec le chirurgien pour revenir au plus vite même si c’est une blessure embêtante. Il faut être vigilant, ne pas faire n’importe quoi et reprendre trop tôt. Je pourrai revenir dans le groupe d’ici 2 à 3 semaines. Par rapport à ce qu’on m’avait prédit, on disait qu’on n’allait pas me revoir avant la coupe du monde, je vais faire le nécessaire pour essayer de revenir un peu avant. Il ne reste pas mal de matches, on va essayer de faire le maximum et ne rien lâcher pour reprendre au plus vite et retrouver les coéquipiers. »