RC Lens Mercato : Deux joueurs ciblés pour remplacer Gradit

Publié par Jules le 03 octobre 2022 à 19:41

Le RC Lens, qui a perdu, il y a plusieurs semaines, Jonathan Gradit sur blessure, pourrait tenter de recruter un défenseur de Ligue 2 pour le remplacer.

RC Lens : Changement de plan pour le remplaçant de Gradit

Le dossier du remplaçant de Jonathan Gradit est assez épineux du côté du RC Lens. En effet, les Sang et Or ont pas mal changé leur fusil d'épaule. D'abord, ils voulaient recruter un jeune défenseur pour remplacer Christopher Wooh. Ensuite, le RCL cherchait un expérimenté de la Ligue 1 pour apporter tout de suite de la qualité dans le jeu et faire oublier, un temps, Jonathan Gradit, gravement blessé depuis plusieurs semaines.

Le RC Lens aurait de nouveau changé de piste et voudrait, désormais, recruter un jeune défenseur qui dispose d'un peu d'expérience en Ligue 2. C'est en tout cas de ce que révèle La Voix du Sport qui affirme que les recherches de la cellule de recrutement vont dans ce sens. À l'heure actuelle, deux joueurs de Ligue 2 auraient déjà été cochés, même si leurs noms n'ont pas été diffusés par le journal sportif régional.

Que faire en défense à Lens ?

Contre l'OL, alors que les Sang et Or ont fait un très gros match, la défense lensoise s'est montrée particulièrement solide à l'image de Massadio Haidara qui dépanne aux côtés de Kevin Danso et de Facundo Medina en défense, pendant l'absence de Jonathan Gradit. Plus les matchs passent, plus l'international malien performe et commence à faire douter les dirigeants du RC Lens d'investir pour un poste où un joueur fait déjà bien le travail.

Le RC Lens avance doucement dans ce dossier mais sait qu'il est important. En effet, le banc lensois manque de profondeur en défense centrale et, en cas de blessure de l'un des trois titulaires, les problèmes pourraient vite arriver et contrarier un effectif très en place et performant. Cependant, les Sang et Or refusent également de surpayer un joker médical qui devra probablement s'asseoir sur le banc au retour de Gradit.