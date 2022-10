ESTAC : Bruno Irles fustige ses joueurs après le nul face à l'ACA

Publié par Enzo Vidy le 18 octobre 2022 à 03:40

Après le match nul concédé hier après-midi face à l'ACA, l'entraîneur de l'ESTAC n'a pas mâché ses mots concernant la prestation de ses joueurs.

ESTAC : Un match nul décevant de la part de Troyes

12e au coup d'envoi, les joueurs de Bruno Irles avaient une belle opportunité pour s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge et de venir talonner la première partie de tableau. Opposé à une équipe d'Ajaccio en pleine rédemption depuis son succès au Vélodrome la semaine passée, l'ESTAC a souffert en première période et a même concédé un penalty à la 37e minute. Le nouveau gardien troyen, Mateusz Lis, qui disputait son premier match en France, repousse la frappe de Nouri et permet à son équipe de rentrer aux vestiaires sur le score de 0-0.

En seconde période, les Corses se montreront les plus dangereux, mais se feront punir sur une contre-attaque à la 76e grâce à Porozo. Troyes mène 1-0, mais l'entrée de Belaïli à la 75e pose beaucoup de problèmes à la défense de l'ESTAC. À la 88e minute, le milieu offensif algérien réalise un magnifique travail sur le côté droit et voit son centre dévié par un défenseur troyen, mais repris par El Idrissy qui catapulte le ballon au fond des filets. L'ACA arrache un point précieux au Stade de l'Aube.

ESTAC : La colère de Bruno Irles après le nul de Troyes

Si ce nul fait les affaires des joueurs de l'AC Ajaccio, il ne plaît absolument à l'entraîneur de l'ESTAC, Bruno Irles. Après la rencontre, il s'est exprimé en conférence de presse sur la performance de ses joueurs et n'a pas fait dans le détail.

"Nous n'avons pas été bons. Malgré tout, on a la chance de mener jusqu'à la 87ème minute. Donc, in fine, je suis déçu. On savait que ce serait un match compliqué. Ajaccio avait déjà fait déjouer Marseille et Brest. Offensivement, on n'a pas été assez bons pour leur poser davantage de problèmes. Et défensivement, il y a des situations qui font mal à regarder !"

Des propos forts pour remobiliser ses troupes avant les deux matchs compliqués qui arrivent, face à Lorient dimanche prochain au Stade de l'Aube, puis au Parc des Princes le 29 octobre.