ASSE : Claude Puel évoque la gestion de Romeyer et Caïazzo

Publié par ALEXIS le 18 octobre 2022 à 18:06

Co-propriétaire de l’ ASSE, Romeyer et Caïazzo sont contestés par des supporters ultras. Un témoignage de Claude Puel confirme qu’ils sont opposés.

L' ASSE toujours en vente, les supporters en colère

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont les deux actionnaires majoritaires de l’ ASSE depuis 2006. Cela fait donc 18 ans qu’il dirige le club ligérien ensemble, avec des hauts et des bas. Ces dernières saisons, l’AS Saint-Etienne va mal. Les supporters mécontents de la gestion des deux dirigeants ont finalement subi la relégation de leur club si cher en Ligue 2, à l’issue de la saison dernière. Les ultras stéphanois ne démordent pas. Ils réclament le départ de Roland Romeyer (77 ans) et Bernard Caïazzo (68 ans). Justement, les deux présidents de l’ ASSE ont décidé de se retirer pour lui permettre de franchir un cap avec plus de moyens financiers.

« Afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. […] . Notre club possède les armes indispensables pour s'engager dans une nouvelle ère. »

Mais depuis l'annonce officielle, faite en avril 2021, l'AS Saint-Etienne ne trouve pas preneur ou du moins les prétendants ne satisfont pas les attentes du duo de dirigeants. Dernièrement, c'est le milliardaire américain David Blitzer (53 ans), qui a tenté d'acquérir le club stéphanois, quatre ans après l'échec de la vente au groupe Peak 6 Investments. Néanmoins, Sainté est toujours sur le marché, avec un prix en baisse depuis la relégation.

Romeyer et Caïazzo ont des personnalités opposées, selon Puel

Dans son livre autobiographique, Claude Puel (61 ans) a lâché des confidences sur le président du directoire et celui du conseil de surveillance des Verts. L’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne confirme qu’ils ne s’entendent toujours pas sur plusieurs sujets, alors que leur co-présidence tend vers une vingtaine d'années.

« Mes ex-présidents sont atypiques, c'est vrai, avec une sensibilité différente et des personnalités opposées. Je m'en suis accommodé et j'ai pu apprécier nos entretiens, notamment lors de nos échanges quant au devenir du club pris dans la tourmente et d'incessants scénarios extrêmes que nous devions affronter ensemble. »