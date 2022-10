Stade de Reims : Une superbe nouvelle tombe avant l'AJ Auxerre

Publié par Enzo Vidy le 20 octobre 2022 à 10:49

Après avoir été exclu pour avoir reçu un second carton jaune face au FC Lorient, un milieu de terrain du Stade de Reims a été épargné par la Ligue.

Stade de Reims : Le deuxième carton jaune de Lopy est retiré par la Ligue

Expulsé sur la pelouse du Moustoir dès le retour des vestiaires lors du match nul 0-0 du Stade de Reims à Lorient, la commission de discipline s'est réunie hier soir et a décidé d'annuler le deuxième carton jaune du milieu de terrain rémois, Dion Lopy, ce qui signifie qu'il sera disponible pour la réception de l'AJ Auxerre dimanche à Auguste-Delaune. Will Still devrait également pouvoir compter sur le retour de son attaquant Junya Ito. Expulsé à Troyes, il avait été sanctionné de deux matchs de suspension qu'il a purgé lors de la réception du PSG et du déplacement de son équipe à Lorient le week-end dernier.

En revanche, la Ligue a été beaucoup moins clémente envers Emmanuel Agbadou, qui a écopé d'un carton rouge direct en toute fin de rencontre face aux Merlus pour un tacle très mal maîtrisé. En effet, il a écopé de trois matchs de suspension dont un avec sursis, ce qui signifie qu'il manquera les deux prochaines rencontres de son équipe.

Stade de Reims : Confirmer les deux dernières performances

Les Rémois, qui restent sur trois matchs nuls en Ligue 1, ont réussi à tenir en échec le PSG et le FC Lorient au Moustoir, en étant beaucoup plus séduisant dans le jeu, et ce, malgré un contexte particulier autour du club avec le limogeage d'Oscar Garcia. Dimanche, il faudra absolument s'imposer face à l'AJ Auxerre pour véritablement lancer une dynamique positive et s'éloigner un minimum de la zone de relégation.

L'une des missions principales pour les joueurs de Will Still sera de terminer le match à onze, chose qui est trop peu arrivée cette saison au Stade de Reims. Face à une équipe de l'AJA qui est un véritable concurrent direct pour le maintien, les Rémois auront une belle occasion de renouer avec le succès qu'ils n'ont plus connu depuis le 31 août, et une victoire à Angers 4-2.