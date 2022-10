Stade de Reims : Will Still envoie un message fort après le nul à Lorient

Publié par Enzo Vidy le 17 octobre 2022 à 23:51

Après le bon point ramené par le Stade de Reims, Will Still avait de quoi être satisfait. Cependant, il a déploré l'infériorité numérique de son équipe.

Stade de Reims : Un nouveau nul encourageant pour les Rémois

Aller au Moustoir après avoir subi l'éviction de son coach n'était pas un cadeau pour le Stade de Reims, pourtant, ils ont répondu présent et auraient même pu espérer un meilleur résultat. Alors oui, les Lorientais ont eu les meilleures occasions, notamment dès l'entame du match, certainement transcendé par l'enjeu de pouvoir s'emparer provisoirement de la première place, mais ils se sont rapidement fait surprendre par une vaillante équipe rémoise. Le duo Zeneli-Balogun a fait des misères à la défense des Merlus, mais les joueurs de Will Still ont cruellement manqué de réalisme.

Les joueurs de Régis Le Bris eux, ont souvent essayé de passer par les côtés, mais se sont heurtés à un Diouf des grands jours dans les cages rémoises qui a réussi à garder son but inviolé pour la deuxième fois de suite, après le nul face au PSG la semaine passée. Même si ce n'est qu'un point, les Rémois ont tenu tête successivement au premier et deuxième de Ligue 1, de quoi laisser de réels motifs d'espoir pour les Champenois.

Stade de Reims : Deux nouveaux cartons rouges, et un coup de gueule !

C'est évidemment le gros point noir de ce match à Lorient. Les Rémois, qui avaient déjà concédé six cartons rouges avant cette rencontre, en ont concédé deux de plus au Moustoir. Et contrairement à son prédécesseur, Will Still n'a pas rejeté la faute sur l'arbitrage et a tenu à faire passer un message assez salé en conférence de presse après la rencontre.

"Mais dans le comportement, vis-à-vis des cartons rouges, ça devient ridicule. On doit enrayer cet aspect-là de notre jeu, parce qu’on se met en difficulté. Aucune équipe n’en a pris autant, ça doit être un record. On doit rester lucides par rapport à ça et le corriger."

Un petit coup de pression envers ses joueurs, qui peut se comprendre, car Will Still va devoir se passer de Dion Lopy et d'Emmanuel Agbadou pour au moins un match, en attendant les décisions de la commission de discipline qui rendra son verdict mercredi soir.