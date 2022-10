Barça Mercato : Un génie portugais répond à l'intérêt du FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 22 octobre 2022 à 00:37

Pisté par le Barça depuis plusieurs semaines pour remplacer Sergio Busquets, un grand talent de Premier League s'est exprimé sur son futur.

Barça Mercato : Une star de Premier League évoque le FC Barcelone

Le Barça continue de prospecter en Europe pour dénicher le successeur idéal de Sergio Busquets. La légende espagnole va quitter le FC Barcelone après 15 ans de bons et loyaux services. Les Blaugranas veulent trouver la perle rare pour éviter d’être affaibli dans un secteur très important pour leur jeu de possession. Jorginho, N’Golo Kanté, Martin Zubimendi et Ruben Neves ont notamment été pistés par le FC Barcelone. À l’heure actuelle, c’est le milieu portugais qui tient la corde auprès des dirigeants du Barça. Les Blaugranas estiment que le maître à jouer de Wolverhampton a les épaules et les qualités pour remplacer Sergio Busquets.

Cette semaine, le dossier a pris une nouvelle tournure, Ruben Neves a répondu aux rumeurs concernant un transfert au FC Barcelone. L’international portugais a déclaré :

« Qui ne voudrait pas jouer pour le FC Barcelone ? Si vous demandez en général, tous les joueurs veulent jouer pour le Barça, l'un des meilleurs clubs du monde. C'est un privilège pour moi d'être lié à cette équipe. »

L’ancien prodige est ouvert à l’idée de rejoindre le FC Barcelone l’été prochain. Cette déclaration pourrait déclencher l’assaut du Barça qui n’a pas encore débuté les négociations avec les Wolves.

Barça Mercato : Quel avenir pour Frenkie de Jong ?

Étincelant hier soir lors de la victoire 3-0 du Barça face à Villareal, Frenkie de Jong a été l’un des joueurs clés du succès catalan. L’international néerlandais remporté les 10 duels qui’il a disputé durant le match. Positionné en sentinelle devant la défense, Frenkie de Jong a illuminé le milieu du FC Barcelone de tout son talent.

Les dirigeants pourraient néanmoins sacrifier l’ancien prodige de l’Ajax dans les prochains mois pour renflouer les caisses du club et réduire la masse salariale. Frenkie de Jong intéresse les cadors de Premier League, Chelsea, Liverpool et Manchester United qui sont toujours attentifs à sa situation.