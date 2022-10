OM Mercato : Longoria fait une annonce fracassante à Marseille

Publié par Timothée Jean le 21 octobre 2022 à 17:37

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a poussé un énorme coup de gueule en interne. Il aurait menacé de démissionner de son poste.

Jeudi 29 septembre, les bureaux de l’Olympique de Marseille ont tremblé. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, avait décidé de rencontrer les responsables des groupes de supporters marseillais afin de rappeler à chacun les conséquences humaines et sportives des violents incidents survenus au Vélodrome. Il faut dire que le club phocéen est régulièrement sanctionné suite aux déboires de ses supporters. L’UEFA a récemment décidé d’infliger un huis clos total a l’OM suite aux violences survenues en marge de la réception de l’Eintracht Francfort (0-1) comptant pour la deuxième journée de Ligue des champions.

Si la direction marseillaise a refusé de faire appel de cette sanction, elle tout de même de décider de rencontrer ses supporters. Et lors de cette rencontre, Pablo Longoria aurait clairement affiché son mécontentement vis-à-vis de ces incidents de plus en plus récurrents au stade Vélodrome. Les dirigeants de l’ OM ont rappelé aux représentants des supporters que le club était dans le viseur de l’UEFA et qu’une interdiction de compétition européenne était une réelle menace en cas de récidive. Pablo Longoria aurait ainsi menacé de quitter l’Olympique de Marseille en cas d’exclusion de coupe européenne.

« Je suis à l’ OM pour faire grandir le club en Coupe d’Europe, c’est ce qui m’intéresse. Si un jour, on est exclu des compétitions européennes, je pars, je quitte le club », aurait-il assuré dans des propos rapportés par RMC Sport.

L'OM travaille sur des solutions au Vélodrome

À noter que les différentes parties présentes à cette réunion étaient sur la même longueur d’onde, rappelant qu’il faudra faire le nécessaire pour bannir ces incidents dans les tribunes. Les supporters ont tout de même tenu à rappeler à la direction de l’ OM la nécessité de renforcer le dispositif de sécurité, car le Vélodrome serait « devenu une véritable passoire », ce qui permettait à des individus mal intentionnés d’avoir accès à l’enceinte et d’y semer le trouble.

Pour rappel, un supporter marseillais a été mis en examen pour tentative de meurtre envers un fan allemand grièvement blessé lors du choc OM-Francfort (0-1). Il a reconnu « être l'auteur du tir de projectile en direction du parcage visiteur », précise le communiqué du parquet de Marseille. Le club phocéen a refusé jusqu'ici de commenter cette mise en examen.

Pour éviter de nouveaux débordements au Vélodrome, l’Olympique de Marseille planche en coulisse sur plusieurs solutions. L’idée de déplacer le parcage visiteur, actuellement voisin du Virage nord, et la création d’une zone étanche avec l’installation de plexiglas pour éviter les jets de projectiles sont à l’étude. Ces projets devraient se concrétiser après la Coupe de Monde 2022.

Un match retour sous tension

Suite aux incidents survenus en marge du choc contre Francfort, l’Olympique de Marseille avait été sanctionné d'un match à huis clos pour sa rencontre contre le Sporting Lisbonne (4-1). Après ses deux succès face aux Portugais, l’ OM se déplacera mercredi prochain à Francfort pour le compte de la 5e journée de la C1. Ce match retour s’annonce très tendu entre les deux camps. Selon les informations du quotidien sportif, le club olympien travaille activement avec les autorités locales, l’UEFA et le club de Francfort pour une meilleure sécurisation de ses supporters qui feront le déplacement en Allemagne. Les dirigeants marseillais souhaitent éviter à tout prix les incidents du match aller.

En attendant, l'Olympique de Marseille accueille samedi soir le RC Lens pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Sur une série de deux défaites consécutives en championnat face à l'AC Ajaccio (1-2) et au Parc des princes contre le PSG (1-0), les hommes d’Igor Tudor doivent absolument s'imposer face au Sang et Or pour remonter sur le podium. Une défaite éloignerait un peu plus l’ OM du haut du tableau.