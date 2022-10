OM-RC Lens : Deux cadres de Tudor sous la menace d’une suspension

Publié par Timothée Jean le 22 octobre 2022 à 05:37

L’ OM accueille samedi soir le RC Lens dans le cadre de 12e journée de Ligue 1. Deux titulaires d’Igor Tudor sont sous la menace d’une suspension.

OM-RC Lens : Harit et Balerdi sous la menace de suspension

Une semaine après le Classico perdu face au Paris Saint-Germain (1-0), l’ OM affronte un autre concurrent du haut de tableau. Le club phocéen accueille samedi soir (21h) le Racing Club de Lens pour un choc de la 12e journée de Ligue 1. Cette rencontre au sommet s’annonce très décisive pour les deux équipes. Troisième de Ligue 1 avec 24 points au compteur, le RC Lens pourrait réaliser un coup énorme en s’imposant à Marseille. Cette victoire à l’extérieur leur permettrait de creuser l’écart avec un concurrent direct. Dans le cas contraire, en cas de victoire à domicile, l’ OM devancerait son adversaire du soir et se replacerait sur le podium de Ligue 1.

Les Marseillais sont donc déterminés à remporter les trois points. Toutefois, ils devront être prudents face aux Sang et Or. Déjà embêtée par des pépins physiques, l'équipe d’Igor Tudor devra se méfier des suspensions potentielles. Au coup d'envoi de ce choc, deux Marseillais en particulier devront éviter d'écoper d'un nouveau carton jaune. Il s’agit d’Amine Harit et Leonardo Balerdi. En cas de nouvel avertissement, ils seraient automatiquement suspendus pour la prochaine journée de Ligue 1. Ces deux joueurs, pressentis pour débuter le match, devront faire attention s’ils ne veulent pas manquer le déplacement au RC Strasbourg la semaine prochaine.

Une mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais

Le stade Vélodrome fera le plein pour le choc OM-RC Lens. Ce sont plus de 67 000 supporters qui sont attendus pour ce choc. Mais le club phocéen vient de recevoir une mauvaise nouvelle. La commission de discipline de LFP avait infligé mercredi dernier une sanction d’une "fermeture partielle pour un match du Virage Sud" du Vélodrome en raison du "comportement des supporters" de l'Olympique de Marseille lors de la réception de l'AC Ajaccio.

Cette sanction devait s'appliquer lors de l'Olympico contre l’OL, prévu le 6 novembre prochain. Sauf d’après les informations de RMC Sport, l’instance disciplinaire aurait changé d’avis au dernier moment. Le huis clos partiel devrait être appliqué dès ce week-end lors du choc OM-RC Lens. Cette décision est un véritable coup dur pour les fans marseillais.