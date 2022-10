OM Mercato : Une incroyable offre tombe pour Cristiano Ronaldo !

Indésirable à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’est pas dans les plans de l’OM, mais un club exotique aimerait bien se ruiner pour avoir ses services.

Interrogé par RMC Sport cette semaine, Pablo Longoria s’est montré très clair sur une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo à l’Olympique de Marseille comme annoncé par certains médias étrangers.

« On rentre toujours dans des conversations. Il faut faire avec les moyens à disposition. L'OM, c'est un projet dans lequel tout le monde doit se mettre au service du collectif, avec un équilibre économique (…) Parler de joueurs individuels en octobre, avant la Coupe du monde… On est loin des idées comme ça, des grandes stars, des joueurs individuels. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service du collectif », a confié le président marseillais.