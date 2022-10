RC Lens Mercato : Une recrue lâche une bombe sur son avenir

Publié par Ange A. le 23 octobre 2022 à 04:37

Numéro 1 dans les cages du RC Lens depuis sa signature cet été, Brice Samba s’est confié sur son avenir à un mois de la Coupe du monde.

RC Lens Mercato : Le rêve en Bleu de Brice Samba

Le Racing Club de Lens a signé un deuxième succès de rang samedi sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Le RC Lens l’a emporté (1-0) contre l’OM lors du choc de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Brice Samba a enregistré un nouveau clean-sheet face à Marseille. Au sortir de ce précieux succès, le portier des Sang et or se veut optimiste à quelques semaines du début de la Coupe du monde. Au micro de Canal Plus, il a avoué qu’il ne dira pas non à une convocation en équipe de France.

« Penser à l’équipe de France ? Qui ne penserait pas à ça ? C’est vrai que je fais de très bonnes performances depuis que je suis de retour en France. Je ne me cache pas. Je suis quelqu’un de très ambitieux. Si ça vient, ce sera la volonté de Dieu. Si ça doit venir, ça viendra. Je ne me prends pas la tête avec ça. Si Didier Deschamps doit m’appeler, il le fera. »

Brice Samba, la bonne pioche des Sang et or

Deuxième de Ligue 1, le Racing Club de Lens a réalisé un joli coup lors du mercato en bouclant le transfert de Brice Samba. Le portier passé par l’Olympique de Marseille a été recruté contre 5 millions d’euros en provenance de Nottingham Forest. Le natif de Linzolo (Congo) n’est pas étranger à la bonne passe actuelle du RC Lens. Contre Marseille, il a gardé sa cage inviolée pour la 6e fois cette saison. Il n’a concédé que huit buts cette saison, faisant du Racing la deuxième meilleure défense du championnat. Reste maintenant à savoir si le gardien des Sang et or poursuivra sur sa lancée et taper dans l’œil de Didier Deschamps pour le Mondial.