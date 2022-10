OM-RC Lens : Franck Haise répond cash à Igor Tudor après le match

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2022 à 11:38

Après la défaite de l’OM hier soir (0-1), son entraîneur Igor Tudor a parlé d’un hold-up du RC Lens. Son homologue lensois Franck Haise lui a répondu.

OM-RC Lens : Igor Tudor ne décolère pas après la défaite

Malgré une grosse domination et de nombreuses occasions, l’Olympique de Marseille s’est inclinée face au Racing Club de Lens, samedi soir au Stade Vélodrome, à l’occasion de la onzième journée de Ligue 1, grâce à une réalisation de Pereira Da Costa. Un résultat difficile à accepter du côté marseillais, notamment de la part de l’entraîneur Igor Tudor, qui évoque un hold-up des Sang et Or. Au micro de Canal+, le technicien croate a notamment déclaré :

« Je vais répéter ce que j'ai dit aux joueurs : c'était l'un des meilleurs matchs de la saison. Parfois, le football n'est pas juste et ce qu'il s'est passé aujourd'hui est incroyable. On doit être fier de la façon dont on a joué. On avait juste besoin de marquer et nous ne l'avons pas fait. Personne n'est satisfait ce soir, mais notre match était bon. Seulement, dans ce sport, parfois l'équipe qui méritait de gagner s'incline. »

Et forcément, son homologue lensois Franck Haise ne partage pas entièrement son analyse.

OM-RC Lens : Pour Franck Haise, « ce n’est pas un hold-up »

Même s’il reconnait une performance haut de gamme de l’équipe de l’Olympique de Marseille, le coach du RC Lens refuse d’admettre que la victoire de ses hommes est un hold-up réussi sur la pelouse du Stade Vélodrome. Pour Franck Haise, les Sang et Or n’ont pas usurpé leur succès vu les efforts fournis durant toute la rencontre. En conférence de presse d’après-match, Haise a rétorqué :

« Marseille a fait un très, très bon match, surtout une très grosse première période. Mais c'était positif de rentrer aux vestiaires sans avoir pris de but. Et il a fallu faire bien mieux en seconde période ensuite. On a réussi à défendre en avançant. On a posé des problèmes à l'adversaire même s'ils ont été toujours dangereux. On n'a pas fait un hold-up non plus, on a eu des occasions. Mais je suis d'accord avec Igor Tudor sur l'analyse du match de Marseille, ils vont en gagner beaucoup s'ils jouent comme cela, c'est une évidence. On a battu une grosse équipe de Marseille qui a fait un très gros match. »

Après sa précieuse victoire à Marseille, le RCL monte provisoirement à la deuxième place du championnat derrière le PSG, et relègue surtout les Phocéens à 4 points.