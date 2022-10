ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe avant la Coupe de France

Publié par Dylan le 23 octobre 2022 à 15:48

Avant d'affronter Rodez en Coupe de France dimanche prochain, l'ASSE devrait perdre son attaquant Lenny Pintor, blessé à l'épaule.

ASSE : Lenny Pintor rejoint l'infirmerie

C'était pressenti par les supporters, c'est désormais une réalité : Lenny Pintor s'est blessé à l'épaule selon les informations du Progrès. Remplacé à la 63ème minute par Gabriel Silva, l'ancien troyen avait montré des signes de gêne musculaire lorsqu'il s'est fait bousculer dans la surface quelques minutes plus tôt, provoquant un penalty.

Si la sentence sera transformée par Ibrahima Wadji, scellant la victoire des Verts, Lenny Pintor ne se remettra pas de son contact avec un défenseur amiénois. Laurent Batlles, l'entraîneur de l'ASSE, n'était déjà pas très optimiste en conférence d'après-match : « Il a senti que son épaule tirait. On verra avec le docteur. ». Selon les propos du technicien de 47 ans, la durée de son indisponibilité n'est donc pas encore connue.

Quatre joueurs déjà indisponibles contre Rodez

Si Pintor venait à être absent pendant plus d'une semaine en raison de sa blessure, il rejoindrait donc trois autres joueurs à l'infirmerie : Ayman Aïki, Abdoulaye Bakayoko et Mathieu Cafaro. Un constat terrible pour les Stéphanois qui ont plus que jamais besoin de leurs joueurs pour sortir de la zone rouge. Il y a déjà eu un beau motif d'espoir avec un premier succès à l'extérieur acquis sur le terrain d'Amiens samedi.

Mais sans Lenny Pintor, les affaires pourraient à nouveau se corser pour l'AS Saint-Etienne. Il s'agit de l'un des joueurs les plus utilisés par Laurent Batlles depuis le début de la saison. Son bilan est de 9 matchs joués pour un but inscrit avec les Verts. Heureusement pour l'ASSE, la reprise du championnat ne se fera que dans 2 semaines. Avec un peu de chance, Pintor pourrait donc simplement manquer le rendez-vous contre Rodez, comptant pour le 7ème tour de la Coupe de France.