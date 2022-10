Mercato PSG : Une surprenante piste pour oublier Skriniar

Alors que Milan Skriniar reste la priorité du PSG en défense, un international tricolore du Barça propose ses services à Paris.

Renforcer la défense est l’un des chantiers prioritaires du Paris Saint-Germain. Les récentes blessures de Presnel Kimpembe ainsi que la suspension de Sergio Ramos rappelle la nécessité pour le PSG de recruter à ce poste. Nouveau conseiller sportif du club de la capitale, Luis Campos a poussé pour le transfert d’un nouveau défenseur central cet en vain. Le technicien lusitanien a fait de Milan Skriniar sa priorité au poste.

Mais l’Inter Milan s’est montré ferme dans ce dossier, réclamant un chèque compris entre 70 et 80 millions pour leur colosse slovaque. Un montant que le club francilien n’a pas souhaité débourser cet été. Le champion de France entend revenir à la charge cet hiver pour recruter le défenseur intériste moindre coût, son contrat expirant au terme de la saison. Mais il faudra encore faire avec l’opposition du club lombard. Les Nerrazzurri souhaitent prolonger leur défenseur. Alors que l’Inter est parti pour de nouveau jouer les trouble-fêtes, un défenseur du FC Barcelone a clamé son amour pour les Rouge et bleu.

En prêt à Tottenham cette saison, Clément Lenglet a évoqué son intérêt pour le Paris Saint-Germain dans les colonnes du Times. Le défenseur encore sous contrat avec le Barça jusqu’en 2026 se présente comme un vieux fan du PSG. Aucune option d’achat n’ayant été incluse dans son prêt, le défenseur central tricolore va retourner en Catalogne au terme de la saison. Mais son avenir à Barcelone s’écrit en pointillés, puisqu’il n’entre pas dans les plans de Xavi. Reste maintenant à savoir si le board francilien sera sensible à l’appel du défenseur blaugrana évalué à 12 millions d’euros sur Transfermarkt.

« J’étais un grand fan du PSG parce que c’était le club le plus proche de ma ville. Nous allions là-bas et regardions la formation, qui était ouverte au public. Nous avons essayé d’obtenir des autographes et j’en ai eu beaucoup : Ronaldinho, Pauleta, de grands joueurs. »