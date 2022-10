SRFC Mercato : Genesio balance pour la venue d'un crack de l’OL

Publié par Ange A. le 24 octobre 2022 à 08:19

Au sortir du succès du Stade Rennais contre Angers (1-2) ce dimanche, Bruno Genesio est revenu sur la signature d’Amine Gouiri au SRFC.

SRFC Mercato : Les confidences de Genesio sur la signature de Gouiri

Le Stade Rennais a signé des pépites en attaque lors du dernier mercato estival. Très en vue au RC Lens lors de ces deux dernières saisons, Arnaud Kalimuendo a été recruté par le SRFC. Malgré sa fin de saison compliquée lors de la dernière campagne, Amine Gouiri a aussi tapé dans l’œil de Rennes. Il retrouve quelques anciens Lyonnais comme Martin Terrier et Bruno Genesio. L’entraîneur rennais a d’ailleurs évoqué ses retrouvailles avec l’ancien Baby-Gone après le nouveau succès du club breton dimanche. Les Rouge et noir se sont imposés (1-2) avec notamment un but de Gouiri. L’ancien Lyonnais a permis aux siens de revenir à la marque avant qu’un penalty de Lovro Majer ne leur offre la victoire.

Amine Gouiri, la belle affaire pour le Stade Rennais ?

Après ce succès, Bruno Genesio a justifié son choix de miser sur le transfert d’Amine Gouiri en délicatesse à l’OGC Nice. L’ancien de l’Olympique Lyonnais a été recruté dans le cadre d’un deal avec le Gym. Le Gym azuréen a récupéré Gaëtan Laborde dans cet échange. Coté à 35 millions d’euros sur Transfermarkt, l’attaquant âgé de 22 ans s’est engagé contre 28 millions avec le SRFC jusqu’en 2027. Un investissement payant pour le club breton. Le nouvel attaquant rennais compte déjà cinq buts et trois passes décisives en 10 matchs cette saison.

« C’est un garçon que je connais très bien, que j’ai eu la chance de côtoyer à ses débuts à l’OL. Je connais ses qualités. Je pense qu’il avait besoin de retrouver un climat de confiance et un jeu qui lui convient mieux avec deux attaquants et avec une position plus proche du but ».