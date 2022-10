OL : Déplacement à Marseille, Ponsot a déjà tout bouclé

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2022 à 08:06

L’ OL a fait connaitre le moyen de transport choisi pour le déplacement à Marseille pour affronter l’OM. Le bus, le train ou l'avion ?

L' OL n'ira pas à Marseille en train, mais par avion

Engagé dans la réduite de l’empreinte carbone, l’ OL avait pris le bus (aller et retour) à Montpellier, samedi dernier, lors de la 12e journée de Ligue 1. Le club rhodanien va-t-il reprendre son car ou le train pour rallier Marseille où il affronte l’OM, le dimanche 6 novembre (20h45) ? Non ! Dans des propos rapportés par olympique-et-lyonnais, Vincent Ponsot explique pourquoi le train n’est pas approprié pour le voyage Lyon-Marseille, pourtant d’une durée de 2 heures en TGV.

« On ne peut pas vraiment privatiser un train avec une seule rame, donc c’est tout de suite un train de 500 personnes. Une rame dans un train, c’est beaucoup moins cher, mais plus compliqué. Par ailleurs, on ne peut pas rentrer le soir avec le train. On ne connaît notre programmation que trois semaines avant, c’est trop tard pour avoir une rame entière dans un TGV. Il y a aussi des aspects de sécurité. Je pense que si l’Olympique Lyonnais arrive en gare Saint-Charles à Marseille, c’est compliqué pour le préfet local. »

L'Olympique Lyonnais envisage un voyage à Paris et à Lille par le TGV

Si le directeur du Football de l' OL a écarté l’idée de l’utilisation du train pour se rendre au Vélodrome lors de l'Olympico, il envisage des voyages à Paris et à Lille par TGV. D’après le site spécialisé, des discussions sont actuellement en cours avec la SNCF pour un déplacement dans la capitale et dans le Nord, en train, malgré le budget plus élevé et les questions de sécurité. En effet, l’Olympique Lyonnais tente de faire un effort, vu les enjeux environnementaux, sinon Posot a reconnu « qu’un jet coûte moins cher qu’une privatisation de TGV ». À noter que le PSG s’était déplacé à Nantes en jet privé, ce qui avait suscité une polémique.