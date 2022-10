FC Nantes : Le patron de l'arbitrage répond à Antoine Kombouaré

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2022 à 14:13

Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage, a répondu aux accusations d'Antoine Kombouaré concernant l'arbitre du match OGC Nice-FC Nantes.

FC Nantes : Antoine Kombouaré traite François Letexier de tricheur

L’entraîneur du FC Nantes ne décolère pas ! Après son gros coup de gueule, dimanche soir, sur les décisions contestables de l’arbitre François Letexier, Antoine Kombnouaré a enfoncé le club, lundi soir dans l’émission L’Equipe du Soir sur la Chaine L’Équipe. Toujours mécontent à cause du penalty non accordé au FCN par François Letexier, sur la double main de Mattia Viti (20e), il a traité l’arbitre de malhonnête et de menteur.

« Il y a toujours ce sentiment d’injustice. Dimanche, j’ai vu des gens malhonnêtes, et je le confirme. Ce qui m’embête le plus dans la façon d’arbitrer, l’erreur est humaine, l’arbitre peut se tromper dans sa décision, mais être capable de mentir pour consolider, puis justifier une décision, ça je ne peux pas l’accepter. […] Il a été malhonnête, donc il a triché. C’est scandaleux, c’est honteux ! C’est pour cela que ma colère n’est pas retombée ! »

Pascal Garibian recadre Antoine Kombouaré

Des propos durs de l'entraîneur du FC Nantes que Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage, n’a pas laissé passer. Selon lui, « François Letexier est foncièrement honnête ! »

« On ne peut pas accepter qu'un entraineur remette en cause l'honnêteté et l'intégrité d'un arbitre en général, ce n'est pas possible. François Letexier et de manière générale, tous les arbitres sont honnêtes et intègres. Ils peuvent commettre des erreurs, mais on ne doit pas mettre en cause leur honnêteté. […] Je ne peux pas laisser penser que les arbitres sont malhonnêtes. Il évoque, semble-t-il, une communication avec le quatrième arbitre, mais je ne veux pas polémiquer. François Letexier est honnête et il n'y a pas de mensonge ! »

En tenant de tels propos à l’encontre de François Letextier, Antoine Kombouaré s’est exposé à une lourde sanction disciplinaire, même si lui pense le contraire.

« S'ils me sanctionnent, ça veut dire qu'ils sont en train de couvrir l'arbitre qui, lui, a été un menteur sur le coup. Donc, ils font leur truc entre eux, ils se protègent. J'espère qu'ils ne me sanctionneront pas et qu'ils ne vont pas se protéger », a-t-il laissé entendre dans l’émission.

Interrogé sur les probables sanctions, Pascal Garibian a indiqué : « Il y a des instances disciplinaires (la commission de discipline de la LFP) et ce n'est pas du ressort de la DTA (Direction Technique de l'Arbitrage). »