OM : Attaqué sur l'avenir d'un milieu brésilien, Tudor rassure

L'entraîneur de l'OM Igor Tudor a voulu temporiser sur la situation de Gerson, dont les rumeurs de départ grandissent de jour en jour.

OM : Igor Tudor a entendu les échos sur le départ de Gerson

Alors que l'Olympique de Marseille s'enfonce dans la crise avec trois défaites consécutives en Ligue 1, un joueur a également provoqué des remous dans le club : Gerson. Le milieu brésilien ne joue plus trop sous les ordres de son entraîneur Igor Tudor, et songerait à un départ cet hiver si la situation ne s'améliore pas. C'est son père, Marcao, qui avait émis cette idée dans les colonnes de L'Equipe :

« On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser » aurait-il déclaré auprès du journal sportif.

Pour Tudor, ce qui se dit sur Gerson « ne le concerne pas »

Les propos du père de Gerson sont parvenus jusqu'aux dirigeants du club phocéen, y compris Igor Tudor. Déjà concentré sur le match de Ligue des Champions face à l'Eintracht Francfort mercredi, le technicien croate n'a pas voulu rajouter de l'huile sur le feu :

« Il joue moins, mais ça n’enlève rien à ses qualités, a répondu le vice-capitaine olympien. C’est une bonne personne. Ce qui se dit sur son avenir ne nous concerne pas. Si son père a décidé de parler, libre à lui »

Igor Tudor ne semble en tout cas pas inquiet concernant un éventuel départ de Gerson. Si précieux la saison précédente, avec 35 matchs disputés en Ligue 1 pour 9 réalisations et 4 passes décisives, le milieu de 25 ans n'a pourtant plus joué depuis le 8 octobre dernier, et une défaite à domicile contre l'AC Ajaccio. Mais l'entraîneur de l'OM considère que l'inquiétude de Marcao pour l'avenir son fils est normale :

« J’apprécie beaucoup Gerson, il a d’énormes qualités, a renchéri le technicien croate. Mais je dois faire des choix pour le bien de l’équipe et ce n’est jamais contre quelqu’un. Ces déclarations, c’est normal de la part d’un agent, il n’y a pas de raison d’en faire d’une histoire » a-t-il ainsi ajouté.