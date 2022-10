OM-Francfort : La surprenante sortie de Tudor après la défaite

Publié par Ange A. le 27 octobre 2022 à 07:52

Igor Tudor a livré son analyse après le nouveau revers de l’ OM mercredi en Ligue des champions contre l’Eintracht Francfort (2-1).

OM : Marseille rechute à Francfort

Après deux victoires de suite en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille pouvait faire un grand pas vers la qualification mercredi. Dauphin de Tottenham avant son match contre l’Eintracht Francfort, l’ OM n’est plus que dernier de sa poule. Marseille a été défait par le club allemand (2-1) lors de la 5e journée de la C1. Cette défaite est déjà la troisième de rang toutes compétitions confondues pour Igor Tudor et ses troupes. Le technicien croate s’est d’ailleurs livré au sortir de cette nouvelle contreperformance des siens. Lesquels doivent impérativement l’emporter face à Tottenham pour assurer leur place pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Au micro de Canal Plus, l’entraîneur marseillais est resté positif malgré cette nouvelle défaite.

Le discours d’Igor Tudor après Francfort

Le coach de l’Olympique de Marseille refuse d’accabler ses poulains après ce revers en Allemagne. L’entraîneur de l’ OM estime que son équipe méritait mieux face à son adversaire du soir. Le Croate déplore juste l’entrée en matière ratée de ses hommes, menés dès la 3e minute sur un but de Daichi Kamada.

« Bien sûr, l’équipe méritait mieux. Ça été un match équilibré, si vous regardez les occasions, le déroulement du match. Je suis satisfait de l’équipe, sauf sur le début de match où on était un peu trop mou, pas assez dur dans les duels, un peu endormis. On a concédé le but trop tôt, ça je ne l’ai pas aimé, mais en attaque on est arrivé au bout plusieurs fois ».

Battus par Francfort, les Olympiens vont tenter de renouer avec la victoire ce samedi à Strasbourg. La rencontre fera office d’ultime répétition avant la réception de Tottenham, leader du groupe, à l’Orange Vélodrome mardi prochain.