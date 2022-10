FC Lorient : Malgré sa blessure, Abergel veut positiver au FCL

Après sa blessure au bras contractée lors du match face au Stade Brestois, le capitaine du FC Lorient, Laurent Abergel, garde le moral.

Le 9 octobre dernier, à l'occasion du déplacement des Merlus à Brest remporté 2-1 par le FC Lorient, le capitaine lorientais, Laurent Abergel, s'est fracturé l'avant-bras lors d'un duel avec un Brestois. Éloigné des terrains depuis cette blessure, il a livré un entretien au site officiel du club où il évoque son état d'esprit pour la suite des évènements.

"C’est clair c’est spécial, c’est nouveau pour moi. Mais ça fait parti du métier. Et je relativise en me disant que ce n’est qu’une petit pépin. Mon ami Jimmy Cabot par exemple s’est blessé gravement au genou il y a quelques semaines. C’est le genre de blessure qui fait réfléchir et relativiser. Je me dois de rester positif pour le groupe."