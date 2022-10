Montpellier HSC : Une mauvaise nouvelle pour le MHSC avant le SRFC

Publié par Thomas G. le 27 octobre 2022 à 12:07

Toujours en crise après la défaite face à l'OL, le Montpellier HSC va devoir faire sans un cadre du vestiaire pour le déplacement à Rennes.

Montpellier HSC : Un premier coup dur pour le MHSC avant le SRFC

La défaite face à l’OL a laissé des traces, le Montpellier HSC est 13e après 13 journées de Ligue 1. Les résultats des Héraultais sont bien en dessous des objectifs fixés par la direction en début de saison. Le président du MHSC a ainsi décidé de confier les rênes de l’équipe à Romain Pitau en intérim jusqu’à la Coupe du Monde. L’entraîneur français pourrait prolonger son expérience en cas de bons résultats, mais une mauvaise nouvelle vient de tomber.

Stephy Mavididi, expulsé lors de la défaite face à Lyon, a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. L’attaquant anglais a pris 3 matchs de suspension dont 1 avec sursis, le buteur montpelliérain va donc manquer les matchs face au Stade Rennais et Clermont. Stephy Mavididi devrait faire son retour pour le dernier match du MHSC avant la trêve face au Stade de Reims. L’ancien prodige d’Arsenal rejoint la liste des absents à Montpellier au côté de Jonas Omlin, touché à la cheville.

Romain Pitau va donc devoir faire sans l’espoir anglais qui revenait en forme ces dernières semaines. L’association entre Stephy Mavididi et Elye Wahi avait notamment permis au MHSC de déstabiliser la défense lyonnaise à de nombreuses reprises. Wahbi Khazri pourrait ainsi retrouver une place de titulaire lors de la rencontre entre le Montpellier HSC et le Stade Rennais.

Montpellier HSC : Romain Pitau pourra compter sur les hommes en forme

Le Montpellier HSC affronte le Stade Rennais dimanche avec pour objectif de stopper la série de quatre défaites consécutives. Le MHSC pourrait profiter de la fatigue des Rennais qui jouent un match décisif ce soir face au Fenerbahçe. Romain Pitau pourra s’appuyer sur les hommes en forme au MHSC : Jordan Ferri et Elye Wahi. Les deux montpelliérains continuent d’afficher un très bon niveau malgré les mauvais résultats. Elye Wahi pourrait de nouveau faire trembler les filets face au Stade Rennais et marquer son 7e but de la saison.