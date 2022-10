OM : Marseille mal en point d'avant affronter le RC Strasbourg

Publié par Dylan le 27 octobre 2022 à 22:18

16e de Ligue 1, le RC Strasbourg peut profiter de la méforme de l' OM ce samedi. Le club phocéen reste sur trois défaites consécutives.

OM : Marseille battu par Francfort en Ligue des Champions

Premier non-relégable avant la 13e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg est dans une position très inconfortable. D'autant que le club alsacien devance le Stade Brestois (17e) et l'AJ Auxerre (18e)... à la différence de buts (-7 contre respectivement -12 et -13). Les hommes de Julien Stéphan seraient donc bien inspirés de faire un bon résultat contre l' OM, ce samedi, et ils peuvent s'appuyer sur la méforme des Phocéens pour cela.

En effet, le prochain adversaire du RCSA n'y arrive plus depuis plusieurs semaines. Battu mercredi par l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions (défaite 2-1), l'Olympique de Marseille a concédé sa troisième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Le cauchemar a débuté le 8 octobre avec une défaite au Vélodrome contre l'AC Ajaccio. Si les joueurs d'Igor Tudor se sont vite repris avec un succès sur la pelouse du Sporting CP en Ligue des Champions, ils n'ont pu ensuite éviter la spirale infernale.

Le RC Strasbourg n'y arrive pas non plus

Si le RC Strasbourg peut donc profiter de la série noire de l' OM, il ne faut pas oublier que le RCSA n'y arrive pas du tout à domicile. Malgré un stade de la Meinau souvent en feu, le club dirigé par Julien Stéphan n'a toujours pas gagné la moindre rencontre dans son antre. En six réceptions, il détient un bilan de trois nuls et trois défaites. Insuffisant pour espérer s'éloigner de la zone rouge pour le moment.

L'Olympique de Marseille espère donc profiter de cetre rencontre entre deux équipes malades pour repartir de l'avant. Mais il faudra faire attention, puisque c'est un relégable, l'AC Ajaccio, qui a entraîné le début de la mauvaise série olympienne. Très critiqué sur ses choix après la défaite contre l'Eintracht Francfort, Igor Tudor serait bien inspiré de trouver la solution pour repartir de la Meinau avec les trois points.