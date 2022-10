FC Nantes : Un cadre du FCN déclare sa flamme aux supporters

Publié par Jules le 28 octobre 2022 à 20:31

Le FC Nantes s'est imposé contre Qarabag en Ligue Europa au terme d'un match fou. Pedro Chirivella a relié ce succès au rôle joué par les fans du FCN.

FC Nantes : Pour Chirivella, le Beaujoire est la meilleure ambiance de L1

La Beaujoire était d'humeur festive hier. Il faut dire que le scénario complètement fou du match entre le FC Nantes et Qarabag y est pour beaucoup. Les Canaris ont dû attendre les toutes dernières minutes du match pour valider leur avenir européen cette saison. Un but d'Ignatius Ganago à la 94e minute a fait chavirer la Beaujoire. Un soutien de la part des supporters qui n'a pas échappé à Pedro Chirivella, qui s'est confié à Ouest-France après le match.

"Le public a fait la différence comme tout le temps. J’ai joué partout en France mais selon ce sont les plus forts supporters de Ligue 1. Il nous aide beaucoup. Il faut profiter de ça parce que ce que nous vivons là est rare."

Une véritable déclaration d'amour aux supporters du FC Nantes qui connaissent un début de saison compliqué en Ligue 1 avec une lutte pour le maintien et des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Et si ce match était plus qu'une simple parenthèse et marquait un retour en force des Canaris ? C'est en tout cas ce qu'espère Antoine Kombouaré, qui ne veut pas non plus s'enflammer après ce succès.

Pedro Chirivella est heureux de continuer l'aventure européenne avec le FCN

Quoi qu'il en soit, le succès du FC Nantes hier contre Qarabag a une très grosse importance sur la saison des Canaris. En effet, grâce à ce succès obtenu dans les derniers instants du match, les hommes d'Antoine Kombouaré joueront l'Europe en février prochain. Reste à savoir si ce sera en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence.

"On est très content parce que nous sommes sûrs d’être troisièmes au moins. On voulait gagner pour vivre l’Europe en février. On a été en difficulté en première période, mais on a marqué. Finalement, on est mieux en deuxième quand ils ont marqué. C’est un match très complet de notre part."

Une bonne nouvelle dans une saison bien morne pour le FC Nantes sur la scène nationale. Depuis le début de saison, les Canaris ne se sont imposés qu'à deux reprises en Ligue 1 en 12 matchs, soit autant de fois qu'en Ligue Europa où le FCN n'a joué que 5 rencontres.