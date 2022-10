OM : Jonathan Clauss clarifie sa baisse de régime à Marseille

Publié par Timothée Jean le 28 octobre 2022 à 20:01

En conférence de presse à la veille du match RC Strasbourg - OM, Jonathan Clauss s’est exprimé sur son état de forme à l'Olympique de Marseille.

OM : Jonathan Clauss reconnaît sa méforme

Arrivé lors du dernier mercato en provenance du Racing Club de Lens, Jonathan Clauss n’a pas tardé pour s’imposer au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Le latéral droit tricolore a rapidement conquis le cœur du public phocéen, en enchainant des prestations remarquables sous ses nouvelles couleurs. Auteur de 4 passes décisives et 1 réalisation en 11 rencontres, l’ancien crack du RC Lens impressionne par son activité déconcertante sur le côté droit.

Sauf que depuis quelque temps, Jonathan Clauss accuse le cou. Son apport offensif dans le jeu des Marseillais est quasiment inexistant. Et sa prestation à Francfort, mercredi dernier, fût décevante. Présent en conférence de presse, l’international français a été interrogé sur cette baisse de régime. Le principal concerné ne cherche pas à se cacher. Il a reconnu sa méforme et promet de revenir en force le plus rapidement possible.

« Tout le monde a des phases de moins bien, ça m'arrive, j'en suis conscient. C'est difficile d'inverser la tendance en quelques matchs, il y a des choses qui font que, on enchaine physiquement, mais je ne me plains pas. J'essaye de trouver des solutions notamment en dehors. Je fais tout pour retrouver mes sensations et mon niveau du début de saison », a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Jonathan Clauss laissé au repos contre le RC Strasbourg

Très utilisé depuis l’entame de la saison, Jonathan Clauss semble dans le dur. Il devrait être laissé au repos pour le choc contre le RC Strasbourg, prévu ce samedi soir (21h) au stade de la Meinau. L’entraîneur Igor Tudor prévoit en effectuer plusieurs changements importants dans son équipe de départ. Il souhaite préserver certains de ses cadres avant le choc décisif contre Tottenham en Ligue des Champions.