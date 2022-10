OM : Gerson et Tudor, la discorde continue à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 29 octobre 2022 à 00:01

À l’ OM, la relation entre Gerson et Igor Tudor s’est considérablement détériorée. Au point où le milieu de terrain devrait s’en aller dès cet hiver.

OM : Gerson et Tudor, une relation compliquée

Très utilisé sous l'ère Sampaoli, Gerson a affiché un excellent niveau de jeu à l’ OM la saison dernière. Le milieu de terrain offensif souhaitait alors poursuivre sur sa belle lancée à Marseille. Mais les choses ne se passent pas comme il l’espérait. L’international brésilien a vu son temps de jeu chuter de façon considérable depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais.

Titulaire indiscutable à l’ OM la saison dernière, Gerson doit désormais se contenter d’un faible temps de jeu. Pire, le joueur de 25 ans n’a pas disputé la moindre minute de jeu lors des quatre dernières sorties de Marseille. Un déclassement spectaculaire, devenu insupportable pour le clan du joueur. Le père et représentant de Gerson, Marcao, a récemment poussé un coup de gueule, tout en menaçant de travailler en coulisse pour acter le départ « inévitable » de son fils dès cet hiver. Et si l’agent du joueur tente d’arrondir les angles, force est de constater que la situation reste toujours tendue en interne.

Igor Tudor esquive le cas Gerson

La preuve, lors de la défaite à Francfort, Gerson aurait refusé de s’échauffer lorsqu’il comprit que l’entraîneur de l’OM ne le ferait pas rentrer en jeu en fin de rencontre. Igor Tudor a préféré faire entrer Cengiz Ünder et Luis Suarez pour tenter de revenir au score, au détriment du milieu offensif brésilien. Dépité par les choix tactiques du Croate, l’ancien joueur n’aurait plus la tête à Marseille. Igor Tudor serait-il en train de perdre son milieu de terrain ? La rupture entre les deux hommes semble désormais consommée. D'autant plus qu'en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor n'a pas cherché à démentir ces informations.

Interrogé sur le cas Gerson, l’entraîneur de l’ OM a botté en touche, assurant que « cette question est une erreur ». « Il faut plutôt penser au match de demain à Strasbourg, où il faudra tout donner. Demain, il y aura quelques changements, c'est sûr », a indiqué Tudor, qui ne devrait pas forcément titulariser Gerson au sein d’une équipe largement remaniée. Le onze de départ de l’entraîneur de l’OM contre le RCSA sera une nouvelle fois scruté de très près.